Sesta vittoria di fila in Premier League per il Manchester City che all'Etihad Stadium batte 1-0 il Wolverhampton e consolida il primato in classifica portandosi momentaneamente a +4 sul Liverpool. Vittoria sofferta quella ottenuta dalla squadra di Guardiola contro un Wolverhampton ben organizzato, che tuttavia ha pagato a caro prezzo la follia di Raul Jimenez, espulso per doppia ammonizione nel recupero del primo tempo. Su rigore molto dubbio la rete del City: Moutinho devia con il braccio (o con il fianco?) un cross di Bernardo Silva, Moss concede il penalty e dagli undici metri Sterling non sbaglia.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 1-0

MANCHESTER CITY (4-3-3) - Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan (56' Foden); Sterling, Gabriel Jesus, Grealish (74' De Bruyne). All.: Guardiola.

WOLVERHAMPTON (3-5-2) - José Sà; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Dendoncker (87' Podence), Ruben Neves (82' Trincao), Joao Moutinho, Ait-Nouri; Adama Traoré (67' Hwang Hee-Chan), Jimenez. All.: Lage.

ARBITRO: Jonatham Moss di Sunderland.

GOL: 66' rig. Sterling (M).

AMMONITI: Ruben Dias, Rodri, Joao Cancelo (M), Ruben Neves, Dendoncker (W).

ESPULSO: Raul Jimemes (W) al 47' pt.

NOTE - Recupero 7'+4'.

