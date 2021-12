Brentford-Manchester United, partita valida per la 17esima giornata di Premier League in programma martedì sera alle ore 20.30, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione, che era nell'aria visti i diversi casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i calciatori e lo staff della prima squadra dei Red Devils, è stata ufficializzata dallo United attaverso un comunicato nel quale si precisa che i contagi attualmente in atto richiedono una sorveglianza continua per ridurre al minimo i rischi di ulteriori infezioni, così come previsto dai protocolli sanitari della Premier League. Il centro sportivo di allenamento del Manchester United è stato chiuso in via precauzionale.

Ad

Premier League De Gea strepitoso e un rigore di Ronaldo: United quarto 11/12/2021 A 17:25

Solskjaer: "Ronaldo è il Michael Jordan del Manchester United"

Premier League Ufficiale! Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United 29/11/2021 A 11:50