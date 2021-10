Un Liverpool regale sbanca Old Trafford e umilia il Manchester United 0-5. Dominio totale degli uomini di Klopp, bravi a sbloccare il risultato al 3' con Keita e a raddoppiare immediatamente con Jota al 13'. Con lo United già alle corde, inizia poi lo show di Salah, che prima insacca da due passi lo 0-3 al 39' e poi trova il pesantissimo 0-4 a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Il faraone egiziano chiude i conti al 50', con la sua personale tripletta. Al 61' lo United resta anche in 10, per l'espulsione di un impresentabile Paul Pogba.

Grazie a questa vittoria gli uomini di Klopp mantengono il ritmo di Chelsea e Manchester City e salgono a quota 21 punti in classifica, in seconda posizione e a -1 dai Blues.

TABELLINO

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood (dal 46' Pogba), Bruno Fernandes (dal 60' Dalot), Ronaldo; Rashford (dal 60' Cavani).

​Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner (dal 27' Jones), Keita (dal 60' Oxlade-Chamberlain); Salah, Firmino (dal 76' Manè), Jota.

GOL - Keita (L), Jota (L), Salah (L), Salah (L), Salah (L)

ASSIST - Salah (L), Alexander-Arnold (L), Keita (L), Jota (L), Henderson (L)

NOTE: AMMONITI - Shaw (M), Ronaldo (M), Maguire (M), Fred (M) ESPULSI - Pogba (M)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

5' KEITAAAAA, LIVERPOOL AVANTI! Filtrante di Milner per Salah che serve centralmente il centrocampista, bravo ad inserirsi alle spalle di Shaw e a freddare De Gea con un rasoterra imparabile.

13' JOTAAAAAAA, 2-0 LIVERPOOL! Pasticcio tra Maguire e Shaw, apertura di Keita per Alexander-Arnold e cross rasoterra che attraversa l'area e giunge sul secondo palo, dove Jota è bravissimo a ribadire in rete in spaccata.

39' SALAHHHH! 3-0 LIVERPOOL! Azione prolungata degli ospiti, apertura di Salah per Keita e cross basso su cui l'egiziano è bravissimo ad arrivare per primo, freddando De Gea da due passi. Dominio Liverpool ad Old Trafford.

45+4' SALAHHHHH, ANCORA SALAH, SEMPRE SALAH! 0-4 LIVEPOOL. Sponda di Firmino, tocco al limite dell'area di Jota e mancino dell'egiziano che dalla destra trova l'angolino e mette la parola fine su questo match.

50' SALAHHH, 5-0! Lancio in profondità di Henderson per l'egiziano, ennesimo buco difensivo di Lindelof e scavetto malizioso dell'ex-Roma che scavalca De Gea e firma la propria tripletta.

56' ANNULLATO IL GOL A RONALDO, partito in posizione di off-side sul lancio di Maguire.

61' ESPULSO POGBA! Durata soli 15' la partita del francese. Situazione surreale ad Old Trafford.

82' CAVANI, TRAVERSA! Clamoroso, Cavani ha centrato la traversa interna da un metro a porta vuota. Serata stregata per i Red Devils.

IL MIGLIORE

Mohamed SALAH - L'egiziano è un fuoriclasse. Letale nell'attaccare la profondità e emozionante nel gioco nello stretto. Sigla tre gol allo "Stadio dei Sogni" e trascina il suo Liverpool ad un risultato storico. Faraone.

IL PEGGIORE

Harry MAGUIRE - Fuori posizione sullo 0-1, goffo ed impacciato in occasione dello 0-2, in ritardo sullo 0-3. In assenza di Varane le sue amnesie difensive sono sempre più evidenti. Disastroso quest'oggi.

