3-2 il Norwich ad Old Trafford e si riavvicina al 4° posto, approfittando dello scivolone del la n.60 in carriera. Il Manchester United piegail Norwich ad Old Trafford e si riavvicina al 4° posto, approfittando dello scivolone del Tottenham di Antonio Conte contro il Brighton . Rangnick deve ringraziare uno scatenato Cristiano Ronaldo, che torna ad essere decisivo con una super-tripletta,in carriera.

Parte subito forte lo United che trova il gol del vantaggio dopo soli 8', grazie a Cristiano Ronaldo, bravo a mettere dentro sul servizio di Elanga (post erroraccio di Gibson. CR7 mette subito a tacere i fischi di inizio match e si ripete al 32' quando è il più lesto di tutti a mettere dentro di testa il calcio d'angolo spiccato da Telles. United sul velluto quindi, ma al 45' ecco il gol che potrebbe riaprire i giochi: Dowell segna sul cross di Pukki e lascia uno spiraglio per la ripresa. Al 52' Dowell restituisce il favore a Pukki, che segna il 2-2. L'United soffre e rischia di capitolare e allora ci pensa Ronaldo: punizione potente, Krul sbaglia e gli regala il 3-2. Non un bel United, non una squadra che gioca un bel calcio, ma con questo Cristiano Ronaldo il quarto posto risulta ancora possibile, distante solo tre punti.

Ad

IL TABELLINO

Premier League Cristiano Ronaldo furioso spacca il telefono a un bambino 10/04/2022 A 08:32

UNITED-NORWICH 3-2

MANCHESTER UNITED (4-5-1) - De Gea; Lindelof, Maguire, Alex Telles (dal 73' Mata), Dalot; Pogba (dal 73' Rashford), Bruno Fernandes, Lingard (dal 63' Matic), Sancho, Elanga; Ronaldo. All. R. RANGNICK

NORWICH (5-3-2) - Krul; Giannoulis, Gibson, Byram, Hanley, Rashica; Normann, Lees-Melou, McLean (dal 73' Placheta); Dowell (dal 73' Gilmour), Pukki. All. D. SMITH

ARBITRO: A. Madley

GOL: 8', 32' e 76' Cristiano Ronaldo; 45' Dowell, 52' Pukki

NOTE - Recupero 3'+5'.

LA CRONACA IN 5 MOMENTI CHIAVE

8' - RONALDOOOOOOOOOOOOOO! Errore clamoroso del Norwich in fase di impostazione, tutto troppo facile per CR7, suo gol n.137 con lo United. Assist di Elanga.

32' - ANCORA RONALDOOOOOOOOOO! Doppietta personale per CR7, che questa vola stacca di testa sul corner di TELLES. Fantastico!

45' - GOOOOL DEL NORWICH! Primo gol stagionale per Dowell, che mette dentro sul cross di Pukki dalla sinistra. Riaperto il match.

52' - GOOOOOL, ANCORA IL NORWICH!!! PUKKIII! Svarione difensivo dello United che lascia solissimo Pukki: 10° in campionato, su assist di Dowell.

76' - RONALDO SU PUNIZIOOOOONEEEEEEE! ANCORA LUI! Piega le mani a Krul che si dispera... Che errore del portiere!

IL MOMENTO SOCIAL

Ronaldo "finito"?

IL MIGLIORE

Ronaldo - Fischi dell'Old Trafford? CR7 sembra non sentirli: gli bastano pochi minuti per trovare il gol dell'1-0, poi raddoppia e fa tris per i gol numero 137, 138 e 139 con la maglia dei Red Devils, 810 in carriera, 99 in Premier League. Finito? Non oggi.

IL PEGGIORE

Gibson - Il difensore del Norwich è solo l'ultima vittima della "costruzione dal basso" voluta da tanti (quasi tutti) ma portata a termine da pochi. Ecco i gialloverdi del Norwich avrebbero fatto volentieri a meno.

Rangnick: "Ronaldo? Lo manderemo sempre in Portogallo!"

Premier League L'Everton affonda lo United: 1-0 a Goodison Park 09/04/2022 A 11:15