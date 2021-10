Jonjo Shelvey (alla sesta annata nelle file del Newcastle) che al Daily Mail ha spiegato che davvero c’è tutto per sognare. L’acquisizione del fondo saudita PIF del Newcastle per una cifra di circa 350 milioni di euro, rischia di cambiare gli equilibri a breve e lungo termine della Premier League e del calcio europeo. I tifosi dei Magpies, quando la scorsa settimana il passaggio di proprietà è stato ufficializzato, fuori da St.James Park hanno festeggiato la notizia con birra, abbracci e cori da stadio che già pregustano acquisti roboanti e un futuro ai vertici per il club bianconero. Uno scenario verosimile secondo il centrocampista veterano,(alla sesta annata nelle file del Newcastle) che alha spiegato che davvero c’è tutto per sognare.

La reazione dei tifosi all'esterno dello stadio è stata pazzesca. Hanno sofferto tanto in passato e meritavano una giornata così. Alla notizia dell'accordo hanno buttato fuori tutta la frustrazione accumulta in passato. I tifosi stanno già fantasticando. E' ovvio che sognino Mbappé o Messi, ma questo non può accadere da un giorno all'altro. Bisogna essere realisti. Adesso che c'è una nuova proprietà il processo di crescita sarà lungo ma avvantaggiato dalla disponibilità economica. E' quello che i tifosi meritano. Questo club ora può tutto, solo il cielo rappresenta un limite”.

Serie A Inter, fondo PIF pronto a investire 1 miliardo €. Zhang cede? 5 ORE FA

Shelvey scherza anche a chi gli chiede se ci sarà ancora quando e se il Newcastle alzerà la Champions League: “Probabilmente non ci sarò quando accadrà. Lo dico solo perché so quanto tempo servirà per arrivare a concorrere per quei livelli”.

Newcastle ceduto ai sauditi, fans in delirio a St. James Park

Premier League 50 volte più ricchi del PSG: il Newcastle saudita romperà il calcio? 08/10/2021 A 10:12