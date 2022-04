Basta una prodezza di Naby Keita al Liverpool per avere la meglio sul Newcastle e portarsi - almeno momentaneamente - in testa alla classifica a +2 sul Manchester City , impegnato nel pomeriggio sul campo del Leeds. La rete che regala l'1-0 ai Reds arriva grazie a una splendida giocata del centrocampista che, dopo essersi incuneato in area su verticalizzazione di Diogo Jota, mette a sedere Dubravka con una finta e insacca a porta vuota col sinistro. Nella ripresa il Liverpool spreca una serie di occasioni per il raddoppio, ma Klopp si mette in tasca i 3 punti e ora attende il City.

Il tabellino

Ad

NEWCASTLE-LIVERPOOL 0-1

Premier League Ufficiale: Jurgen Klopp rinnova col Liverpool fino al 2026 IERI A 15:09

NEWCASTLE (4-3-3) - Dubravka; Krafth (85' Murphy), Schar (61' Lascelles), Burn, Targett; Bruno Guimaraes, Shelvey, Willock (67' Wood); Almiron, Joelinton, Saint-Maximin. All.: Howe.

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Milner (78' Thiago Alcantara), Henderson (69' Fabinho), Keita; Diogo Jota, Mané (69' Salah), Luis Diaz. All.: Klopp.

ARBITRO: Andre Marriner.

GOL: 19' Keita (L).

AMMONITI: Joelinton (N), Diogo Jota, Gomez (L).

NOTE - Recupero 2'+4'.

Naby Keita esulta dopo il gol segnato durante Newcastle-Liverpool - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

19' GOOOOOOLLLLL DEL LIVERPOOL! KEITA! 0-1! Milner recupera palla sulla trequarti anticipando Schar, Jota va in verticale per Naby Keita che salta in dribbling Dubravka e insacca col sinistro da due passi. Reds avanti!

34' LIVERPOOL A UN PASSO DAL 2-0! Luis Diaz scappa in contropiede in campo aperto e, arrivato al limite, appoggia per Mané: piatto destro di prima intenzione che è una sorta di passaggio a Dubravka. Errroaccio dell'attaccante senegalese del Liverpool.

41' DUBRAVKA SALVA IL NEWCASTLE! Cross di Henderson a centro area per la perfetta girata di testa di Diogo Jota: il portiere dei Magpies alza in corner con un ottimo intervento.

59' OCCASIONE LIVERPOOL! Milner pesca in profondità Diogo Jota, anticipato da Dubravka in uscita. La palla arriva a Robertson che calcia di prima intenzione col sinistro...tra le braccia dello stesso Dubravka che blocca senza problemi.

Joe Gomez in azione durante Newcastle-Liverpool - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

63' MANÉ SI DIVORA IL RADDOPPIO! Percussione di Joe Gomez, palla a centro area per il destro a botta sicura di Mané che non inquadra lo specchio della porta. Gesto di stizza di Klopp in panchina.

73' DIOGO JOTA SPRECA! Il portoghese, tutto solo davanti a Dubravka, spara una cannonata di destro respinta dal portiere del Newcastle. Dall'altra parte c'era Luis Diaz completamente libero.

79' DUBRAVKA SUPER! Diogo Jota parte da destra, si accentra e lascia partire un siluro di sinistro diretto nel sette: il portiere del Newcastle alza in corner.

84' ANCORA DUBRAVKA! Il portiere del Newcastle dice no a Luis Diaz che aveva calciato a botta sicura da due passi dopo l'ennesimo spunto sulla sinistra.

Il momento social

Il migliore

Naby KEITA - Si divide il riconoscimento con Joe Gomez, ma rispetto al compagno di squadra si fa preferire perché mette la firma sull'incontro con un gran gol, tutto tecnica e freddezza.

Il peggiore

Sadio MANÉ - Al momento di concludere si rivela impreciso e troppo tenero. Rimedia anche un'ammonizione per un'entrata su Dubravka che poteva risparmiarsi. Pomeriggio non proprio brillante quello del senegalese.

Guardiola: "Grazie Klopp, ma non sono il migliore al mondo"

Champions League Klopp: "E' solo l'intervallo, non posso mettere le gambe sul tavolo" 27/04/2022 A 21:29