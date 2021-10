Match supermovimentato il primo della nuova presidenza saudita al St.James Park. La sfida si sblocca dopo 2' con una zuccata perfetta di Wilson, con Ndombele che pareggia i conti al minuto 17. 4' dopo Kane, con un pallonetto delizioso, ribalta il match, con Moura che vede negarsi la gioia del gol dalla traversa al minuto 40. Allo scadere del primo tempo Reguillon avvisa il direttore di gara che un tifoso si è sentito male sugli spalti. I sanitari del Tottenham intervengono e la sfida viene sospesa per oltre 20'. Al ritorno in campo, nel recupero del primo tempo, Son allunga ulteriormente sul 3-1. Ininfluente, all'89' l'autogol di Dier che fissa il punteggio sul 3-2, dopo l'espulsione per doppio giallo di Shelvey.

Grazie a questa vittoria gli Spurs salgono a quota 15, riguadagnandosi la quarta piazza in classifica a pari punti con il Brighton.

Newcastle – Tottenham 1-1. Ndombele Credit Foto Eurosport

TABELLINO

Newcastle (4-3-3): Darlow; Manquillo, Lascelles, Clark, Ritchie; Willock (dal 77' Murphy), Hayden, Longstaff (dal 52' Shelvey); Saint-Maximin, Wilson (dal 77' Fraser), Joelinton.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Emerson, Romero, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Skipp; Lucas, Ndombele, Son; Kane.

GOL - Wilson (N), Ndombele (T), Kane (T), Son (T), Dier (AUT; T)

ASSIST - Manquillo (N), Son (T), Hojbjerg (T), Kane (T)

NOTE - AMMONITI: Clark (N), Royal (T), Longstaff (T) ESPULSI: Shelvey (N)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

2' WILSONNN! 1-0 NEWCASTLE! Imbucata di Saint-Maximin, cross teso di Manquillo dalla destra e colpo di testa a centro area di Wilson che fredda Lloris da due passi e porta avanti i suoi.

17' NDOMBELEEEE! 1-1! Il francese riceve palla dalla sinistra da Son, si libera al limite dell'area e con un destro a giro insacca sul secondo palo, con Darlow immobile ed incolpevole. Tutto riaperto!

21' KANEEEE! 1-2 IMMEDIATO! Lancio in profondità di Hojbjerg per l'inglese che scatta e a tu per tu con Darlow lo scavalca con un pallonetto confezionato con l'esterno destro. Gol splendido e match ribaltato.

42' TRAVERSA DI MOURA! Corner dalla sinistra di Reguillon e colpo di testa velenoso del brasiliano che la spizza sul secondo palo e centra il legno!

Reguillon richiama l'arbitro. Credit Foto Eurosport

44' ATTENZIONE! MATCH SOSPESO! La regia non indugia su ciò che sta accadendo ma sembrerebbe esserci un tifoso con grossi problemi in tribuna. Lo staff medico del Tottenham è immediatamente intervenuto.

45+4' SON! 3-1 TOTTENHAM! Imbucata di Moura per Kane, palla dentro sul secondo palo per Son ed appoggio a porta vuota del coreano, che porta il Tottenham avanti di due gol.

88' ESPULSO SHELVEY, che stende Reguillon lanciato a rete e rimedia il secondo cartellino giallo. Espulsione sacrosanta.

90' AUTOGOL DI DIER! Sfida riaperta! 3-2! Punizione dalla destra di Saint Maximin e deviazione goffissima dell'inglese che, solo, appoggia beffardamente alle spalle di Lloris. Ora il St.James Park è infuocato!

IL MIGLIORE

Harry KANE - L'Uragano del Tottenham è finalmente tornato. Un gol, un assist e sprazi di grande qualità nel suo match. Faro assoluto delle trame offensive dei suoi e bravissimo nell'accorciare e attaccare la profondità con la medesima precisione e pericolosità. Letale.

IL PEGGIORE

Ciaran CLARK - Prestazione da dimenticare per il centrale di casa, colpevole in tutte le reti del Tottenham. Sciagurato nel non seguire Kane sul 2-0 e non perfetto in marcatura su Son nel gol del 3-1.

