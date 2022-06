calendario ufficiale, è iniziato il conto alla rovescia per la Premier League 2022/23. Sarà Crystal Palace-Arsenal ad aprire i battenti venerdì 5 agosto, in una prima giornata che vedrà il grosso delle partite di scena il sabato e le due di Manchester impegnate la domenica. La pausa per i Mondiali di Qatar inizierà il 13 novembre e si concluderà il 26 dicembre (otto giorni dopo la finale iridata), quando si terrà il tradizionale Boxing Day. L'ultima giornata, invece, è prevista per domenica 28 maggio. Con la comunicazione del, è iniziato il conto alla rovescia per la. Sarà Crystal Palace-Arsenal ad aprire i battenti, in una prima giornata che vedrà il grosso delle partite di scena il sabato e le due di Manchester impegnate la domenica.inizierà il 13 novembre e si concluderà il 26 dicembre (otto giorni dopo la finale iridata), quando si terrà il tradizionale Boxing Day. L'ultima giornata, invece, è prevista per domenica 28 maggio. Il Manchester City riuscirà a ripetersi o avremo una nuova trionfatrice?

La Premier League supporta l'Ucraina: tutti in piedi per la pace

La prima giornata

Venerdì 5 agosto

Crystal Palace-Arsenal

Sabato 6 agosto

Fulham v Liverpool

AFC Bournemouth v Aston Villa

Leeds v Wolves

Leicester v Brentford

Newcastle v Nottingham Forest

Spurs v Southampton

Everton v Chelsea

domenica 7 agosto

14:00 Man Utd-Brighton

16:30 West Ham-Man City

Le date da segnare

In un campionato spettacolare e competitivo come quello inglese sono tante le date da segnare sul calendario. Le due contendenti dell'ultima stagione, Manchester City e Liverpool, si sfideranno il 15 ottobre ad Anfield e il 1° a casa dei Citizens. I derby di Manchester, invece, si giocheranno il 1° ottobre (City in casa) e il 14 gennaio (a Old Trafford). Vediamo tutte le giornate da tenere d'occhio:

13 agosto (2ª giornata)

Chelsea-Tottenham

20 agosto (3ª giornata)

Manchester United-Liverpool

10 settembre (7ª giornata)

Manchester City-Tottenham

17 settembre (8ª giornata)

Chelsea-Liverpool

1° ottobre (9ª giornata)

Manchester City-Manchester United

15 ottobre (11ª giornata)

Liverpool-Manchester City

19 ottobre (12ª giornata)

Manchester United-Tottenham

22 ottobre (13ª giornata)

Chelsea-Manchester United

5 novembre (15ª giornata)

Tottenham-Liverpool

2 gennaio (19ª giornata)

Chelsea-Manchester City

14 gennaio (20ª giornata)

Manchester United-Manchester City

21 gennaio (21ª giornata)

Liverpool-Chelsea

4 febbraio (22ª giornata)

Tottenham-Manchester City

25 febbraio (25ª giornata)

Tottenham-Chelsea

4 marzo (26ª giornata)

Liverpool-Manchester United

1° aprile (29ª giornata)

Manchester City-Liverpool

22 aprile (32ª giornata)

Manchester United-Chelsea

25 aprile (33ª giornata)

Tottenham-Manchester United

29 aprile (34ª giornata)

Liverpool-Tottenham

20 maggio (37ª giornata)

Manchester City-Chelsea

