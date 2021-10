Qualche sbadiglio nel primo tempo, ma una ripresa da urlo. Nella supersfida della 7° giornata di Premier League Liverpool e Manchester City si scatenano nei secondi 45 minuti. Dopo un primo tempo molto tattico e probabilmente meglio interpretato dalla squadra di Guardiola, le emozioni arrivano tutte nella ripresa. Merito soprattutto di Momo Salah, che si accende fornendo un assist strepitoso a Mané e firmando poi uno dei gol di più belli della sua carriera in maglia Reds: una serpentina clamorosa. Il City però risponde con il talento di Foden – anche qui splendido l’assist di Gabriel Jesus – e il sigillo finale di De Bruyne, per un 2-2 che alla fine fa sorridere soprattutto il Chelsea. Il pari costa infatti il sorpasso a entrambe da parte dei Blues, che entrano così nella sosta con un +1 proprio sul Liverpool e un +2 sul Manchester City; per una Premier Legaue che si conferma in questa stagione equilibratissima e di grande qualità.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner (78’ Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Mané, Jota (68’ Firmino).

Premier League Klopp: “Io James Bond? Tutti spegnerebbero la tv” IERI A 18:50

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Jesus, Foden, Grealish (66’ Sterling).

Gol: 58’ Mané, 76’ Salah; 69’ Foden, 81’ De Bruyne.

Note – Ammoniti: Dias, Cancelo, Silva; Milner, Jota.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

20’ PRIMA GRANDE OCCASIONE CITY! Grande palla dentro di Bernardo Silva per la corsa di Foden: l'inglese si presenta davanti ad Alisson ma non riesce a superarlo con lo scavetto. Bella uscita tempestiva del brasiliano, ma Foden poteva fare meglio.

34’ OCCASIONE CITY! DE BRUYNE! Bellissima palla di Foden dalla sinistra sul secondo palo: il belga se lo perdono tutti ma in tuffo, De Bruyne, di testa, colpisce malissimo.

58’ GOL! LA SBLOCCA IL LIVERPOOL! MANE'! Azione tutta in verticale, con Salah però che fa una grandissima giocata prima ad inizio azione e poi nel dribbling e successivo assist perfetto sul taglio di Mané: il senegalese controlla e poi fredda Ederson, Reds avanti!

69’ GOL! IL PAREGGIO DI FODEN! Che bel diagonale di Foden, che controlla in area e fredda Alisson sul palo lungo. Notevole però anche il lavoro di Gabriel Jesus, che parte da destra, rientra al centro e si inventa un grande assist. Pareggio del City.

76’ GOL! E CHE GOL DI SALAH! Mamma mia! Un'azione stupenda dell'egiziano, che prende palla, ubriaca di finte mezza squadra del City, mette a sedere Laporte e poi buca Ederson. Un gol stupendo.

81’ GOL! DE BRUYNE! IL PAREGGIO DEL CITY! Ma che finale, si è infiammata la partita. Reds che si fanno trovare un po' scoperti, Foden tanto per cambiare mette dentro un bel pallone, velo di Walker, De Bruyne va col sinistro ma decisiva è la deviazione di Matip che mette fuori gioco Alisson.

86’ CLAMOROSO SALVANTAGGIO RODRI! Palla dentro di Salah, Ederson esce completamente a vuoto e Fabinho ha sui piedi il pallone della vittoria: Rodri però con un intervento difensivo clamoroso salva la sfera diretta in porta.

Il migliore

Salah. L’assist per Mané è straordinario ma ancor migliore è il gol, con 4 uomini saltati come birilli. Veramente bellissimo.

Il peggiore

Grealish. Non incide nel primo tempo e spreca un paio di potenziali buone occasioni.

Klopp: “Io James Bond? Tutti spegnerebbero la tv”

Champions League Dal gol al coccodrillo: Messi ha conquistato Parigi 29/09/2021 A 09:29