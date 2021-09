Liverpool non ne approfitta. La squadra di Klopp, infatti, non va oltre il 3-3 sul campo della neo promossa Brentford che, intanto, ha già collezionato Manchester City (Manchester United (Chelsea ed Everton. Brutto colpo per il Liverpool che fino ad oggi aveva subito solo un gol in campionato e che proverà ora a rifarsi in Champions (nello stesso girone col Milan) contro il Porto per avvicinarsi già alla qualificazione agli ottavi. Chelsea e Manchester United perdono in casa, ma ilnon ne approfitta. La squadra di, infatti, non va oltre il 3-3 sul campo della neo promossache, intanto, ha già collezionato 9 punti in 6 giornate . I Reds ora mantengono solo 1 punto di vantaggio sul quartetto composto da che ha battuto il Chelsea ), ko in casa con l'Aston Villa ),ed. Brutto colpo per il Liverpool che fino ad oggi aveva subito solo un gol in campionato e che proverà ora a rifarsi in Champions (nello stesso girone col Milan) contro ilper avvicinarsi già alla qualificazione agli ottavi.

Subito grande avvio delle due squadre con Salah da una parte e Mbeumo dall'altra che superano il portiere avversario, ma in entrambi i casi c'è un salvataggio sulla linea. Alisson è chiamato in causa diverse volte ma, al 26', si deve arrendere alla conclusione da due passi di Pinnock che realizza il gol del vantaggio su assist di tacco di Toney. Il Liverpool riesce comunque ad aggiustarla e a trovare subito il pareggio col colpo di testa di Diogo Jota su assist di Henderson. Anzi, i Reds sfiorano anche il raddoppio, proprio con Jota, fermato però a distanza zero da Raya dopo il palo colpito da Curtis Jones.

In avvio di ripresa Salah trova il gol del vantaggio su assist di Fabinho, ma il Brentford resta in partita. Al 63' si accende una mischia nell'area del Liverpool, Alisson è costretto all'uscita e non può far nulla sul tap-in vincente di testa di Janelt. Ospiti che ritrovano subito il vantaggio con Curtis Jones con un destro di prima intenzione che si infila sul primo palo anche con la complicità di una deviazione. Sembra fatta, ma all'82' arriva la doccia fredda per i Reds con il gol di Wissa che controlla in area e batte Alisson con un pallonetto per l'incredibile 3-3.

