Dall’Inghilterra arrivano nuove notizie intorno al futuro del Chelsea. Secondo quanto svelato questa mattina da Sky News, un’affiliata di Elliott Management ha accettato di affiancare il miliardario Nick Candy nella presentazione di un’offerta per l’acquisto dei Blues.

Il fondo, già proprietario del Milan in Serie A dal 2018, si affiancherebbe dunque all’immobiliarista inglese nell’operazione. Un’operazione dunque che teoricamente non andrebbe a incidere sul discorso della doppia proprietà e le regole UEFA. Il portale Calcio e Finanza infatti specifica attraverso le proprie fonti come Elliott stia valutando solamente di affiancare l’offerta di Candy. Insomma: un finanziamento, senza rilevare quote della società.

La notizia arriva a pochi giorni dalla possibile scelta del nuovo patron dei Blues, che in queste settimane ha comunque scatenato una corsa tra fondi, consorzi, famiglie e singoli interessati piuttosto frizzante. Insomma, a parole, gli acquirenti non sembrano proprio mancare nonostante la richiesta ‘monstre’ da 3 miliardi fatta da Roman Abramovich.

Perché non sarebbe doppia proprietà?

L’affiancamento di Elliott all’affare Chelsea sarebbe al di sotto della soglia considerata dalla UEFA, inoltre non avrebbe diritto di voto o di governance. Secondo le regole UEFA, problemi potrebbero sorgere se due squadre sotto la stessa proprietà venissero sorteggiate l’una contro l’altra nelle sue competizioni. Gli addetti ai lavori hanno affermato però che in questo caso non ci sarebbero difficoltà, considerando soprattutto che Elliott sarebbe orientato ad un finanziamento e non a un controllo diretto del club.

