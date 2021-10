Yves Bissouma del Brighton è finito in manette. È stato il Sun a diffondere il nome del giocatore, in seguito al circolare di alcuni video che lo mostrano portato via dalla polizia. Grande è stato lo stupore delle persone che affollavano The Arch, noto locale notturno di Brighton, quando hanno visto sfilare Bissouma ammanettato dagli agenti di polizia. Il giocatore maliano aveva fatto serata con un amico fino alle prime ore del mattino, quando sono state chiamate le forze dell'ordine. Una volta giunti sul posto, gli agenti lo hanno bloccato e portato via. Altro shock in Premier! Dopo Benjamin Mendy del City , tuttora in carcere fino al prossimo gennaio, e Gylfi Sigurdsson dell'Everton, sparito dalla circolazione in attesa del processo, ancheGrande è stato lo stupore delle persone che affollavano, noto locale notturno di Brighton, quando hanno visto sfilare Bissouma ammanettato dagli agenti di polizia. Il giocatore maliano aveva fatto serata con un amico fino alle prime ore del mattino, quando sono state chiamate le forze dell'ordine. Una volta giunti sul posto, gli agenti lo hanno bloccato e portato via.

La gente era assolutamente sbalordita (un testimone)

Una persona presente ha raccontato la concitazione del momento: "Il club era pieno, le persone sono rimaste sbalordite nel vedere Bissouma. È il miglior giocatore del Brighton al momento, quindi ha sicuramente attirato l'attenzione. Sono rimasti ancora più scioccati poi nel vederlo portato via in manette fuori dal club". Il giocatore, che indossava una felpa con cappuccio, è stato filmato sul lungomare di Brighton mentre veniva portato via da due agenti di polizia. Arrestato anche il suo amico. "La gente era assolutamente sbalordita da quello che stava succedendo. Poi abbiamo saputo che due agenti di polizia lo stavano portando via ammanettato. Non potevo crederci".

