Angelo Ogbonna regala tre punti pesantissimi al West Ham di mister David Moyes.grazie a uno stacco imperioso di testa da corner arrotato di Jarrod Bowen dalla destra. Pomeriggio da protagonista assoluto, dunque, per il classe 1988 di Cassino.

Gliespugnano Goodison Park raggiungendo proprio l'Everton dell'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez e il Manchester United di Cristiano Ronaldo al quinto posto in classifica. Il difensore centrale ex Juventus e Torino - che tanto sperava di poter rientrare nel giro delle convocazioni di Roberto Mancini per Euro 2020 - ha siglato il gol vittoria al minuto 74al commissario tecnico della Nazionale italiana.