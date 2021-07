La sua identità è ancora avvolta nel segreto, ma da venerdì il mondo del calcio inglese è rimasto col fiato sospeso. Il 16 luglio la Polizia di Manchester ha arrestato un giocatore per presunti reati sessuali su minore. Solo due elementi compongono (per ora) l'identitkit: ha 31 anni e gioca in Premier League. Il Mirror, tabloid inglese che ha divulgato la notizia, definisce inoltre l'individuo come "asso milionario", presenza quasi fissa nel giro della Nazionale.

Dopo l'arresto di venerdì, il giocatore è stato liberato su cauzione. In un comunicato, la Polizia di Manchester conferma: "Venerdì 16 luglio 2021 gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni con l'accusa di reati sessuali su minori. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini della polizia".

Il club del tesserato ha già provveduto alla sospensione e al Mirror ha esteso una concisa dichiarazione: "Il club può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità nelle indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni". Si attendono dunque gli inevitabili sviluppi a proposito di questa faccenda, con le indagini ancora in corso.

