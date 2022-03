Al termine di un match cruciale per la classifica della Premier League, il Liverpool sbanca l'Emirates Stadium con una prestazione magistrale, stendendo 0-2 l'Arsenal. Primo tempo privo di particolari occasioni da gol ma comunque giocato ad altissima intensità. Nella ripresa le due formazioni si sono poi allungate, fino al gol, al 54', del solito Diogo Jota. L'Arsenal ha poi provato in più occasioni a trovare il gol del pareggio, prima del definitivo 0-2 del subentrato Firmino che ha di fatto chiuso i conti.

In virtù di questo risultato si interrompe la striscia di vittorie consecutive dell'Arsenal in Campionato. I Reds continuano invece la loro irresisitibile marcia e salgono a quota 69 punti in classifica, a -1 dal Manchester City.

Parata di Ramsdale in Arsenal-Liverpool Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka (dal 75' Pepe), Odegaard (dal 67' Smith-Rowe), Martinelli; Lacazette (dall'80' Nketiah)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago (dall'89' Jones); Mane, Jota (dal 56' Firmino), Diaz (dal 56' Salah).

GOL - Jota (L), Firmino (L)

ASSIST - Thiago (L)

NOTE: AMMONITI - Firmino (L)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

3' RAMSDALE, PRIMO MIRACOLO! Corner telecomandato di Arnold per la testa di Van Dijk, bravissimo a coordinarsi e colpire di testa. Super intervento del portiere di casa che si allunga e devia in corner.

45' MANE, ALTO DI UN NULLA! Imbucata profonda e morbida di Arnold per il senegalese che lotta con Gabriel e prova a scavalcare Ramsdale a tu per tu con un tocco sotto. Il pallone termina alto di poco, tra i brividi dei tifosi dei Gunners.

48' GOL ANNULLATO A MANE! Imbucata di Henderson per il senegalese che scatta in profondità e buca Ramsdale con il mancino. Tutto da rifare per una posizione di off-side.

Liverpool Credit Foto Getty Images

55' ALISSON, DECISIVO! Retropassaggio errato di Thiago che serve Lacazette. Il francese dribla Alisson e serve alle spalle Odegaard. Conclusione piazzata del norvegese che trova però l'opposizione del portiere brasiliano a centro area, bravissimo a recuperare la posizione.

54' GOOOOL! 0-1! DIEGO JOTA!!! Imbucata di Thiago che trova un corridoio perfetto per il portoghese, bravissimo ad attaccare la profondità e a bucare Ramsdale sul proprio palo, con un mancino violento e preciso. Gran gol!

62' RETEEEEEE! FIRMINO! 0-2! Gol splendido del brasiliano che da subentrato si coordina sull'assist di Alexander Arnold e da centro area non lascia scampo a Ramsdale. Il 9 dei Reds esplode poi in una reazione rabbiosa verso i suoi tifosi. Reds ora a +2!

IL MIGLIORE

ALISSON Becker - Se i Reds escono coi tre punti dall'Emirates il merito va dato in gran parte al portiere brasiliano, in grado di superarsi su Odegaard e Saka prima del gol decisivo di Jota. Altra prestazione monumentale.

IL PEGGIORE

Martin ODEGAARD - Appannato, impreciso e mai decisivo negli ultimi metri di campo. Ha sul suo piede il pallone del possibile 1-0 ma è clamorosamente impreciso nella conclusione verso la porta di Alisson. Questi errori, in queste partite, risultano decisivi.

BRIGHTON-TOTTENHAM 0-2

(37' Romero (T), 57' Kane (T) )

Vittoria autorevole del Tottenham di Antonio Conte che ritrova il sorriso dopo la sconfitta dell'ultimo turno. Gli Spurs si sbarazzano 0-2 a domicilio del Brighton, con un gol per tempo di Romero (al 37') e Kane, al minuto 57. Entrambe le reti sono arrivate su assist dei due ex-Juve Kulusevski e Bentancur. In virtù di questo risultato gli Spurs salgono a quota 48 punti in classifica, agganciando il West Ham al sesto posto. Ora i ragazzi di Conte sono a -2 dal Manchester United (con una partita ancora da recuperare) e a -3 dall'Arsenal quarto (che ha però una partita in meno).

