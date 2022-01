Arsenal-Manchester City, match valido per la 21esima giornata di Premier League, è terminato con il punteggio di 1-2. A segno Saka, Mahrez e Rodri. Espulso Gabriel a mezz'ora dalla fine. I ragazzi di Guardiola volano momentaneamente a +11 sul Liverpool; i Gunners rimangono il quarto posto.

Alla vigilia, Pep Guardiola aveva detto: Questo è il miglior Arsenal che abbiamo mai affrontato”. Ed effettivamente, per 45 minuti è stato così. I Gunners, reduci dal 5-0 sul Norwich, hanno giocato un primo di grande livello, hanno pressato come una squadra in missione e hanno messo (meritatamente) il naso davanti grazie a quel diavoletto di nome Bukayo Saka. Peccato che poi, nella ripresa, un rigore (dubbio) conquistato da Bernardo Silva – poi trasformato da Mahrez – e un’espulsione tanto stupida quanto inutile di Gabriel – ammonito per aver scavato un buco alla Ricky Maspero sul dischetto e poi espulso, due minuti dopo, per un fallo tattico a metà campo – abbiano capovolto tutto quanto.

Ad

La partita si è imbruttita, incattivita ed è stata risolta, in mischia, da un gol estemporaneo di Rodri, abile a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Per il City – oggi meno brillante del solito – è l’11a vittoria consecutiva in campionato, che non vuole dire solo momentaneo +11 su Liverpool, ma anche padronanza e supremazia. All’Arsenal rimane un bel primo tempo e la consapevolezza di potersela giocare anche con i migliori, ma in ottica qualificazione Champions bisogna fare di più.

Premier League Manchester City da 10 e lode: decide Foden, 1-0 a Brentford 29/12/2021 A 19:57

Riyad Mahrez ha segnato in ognuna delle sue ultime cinque presenze con il Manchester City

Arsenal-Manchester City 1-2 (1-0 primo tempo)

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Tomiyasu, Gabriel, Tierney; Thomas, Xhaka; Saka (84' Elneny), Odegaard (63' Holding), Martinelli; Lacazette (72' Smith Rowe). All. Arteta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus (63' Gundogan). All. Guardiola.

ARBITRO: Stuart Attwell

GOL: 31' Saka, 57' Mahrez, 93' Rodri

AMMONIZIONI: Xhaka, Gabriel, Saka, Holding, Rodri, Bernardo Silva

ESPULSI: Gabriel per doppia ammonizione

Classifiche e risultati

La cronaca in 8 momenti chiave

14'- OCCASIONE CITY! Cross di Sterling dalla trequarti, uscita a vuoto di Ramsdale e spizzata di Ruben Dias che esce larga di una virgola.

31'- RETEEEEEEEEEEEE! 1-0 ARSENAL! SAKAAAAAAAAAAAA! Discesa di Tierney, cross basso all’altezza del dischetto, sinistro piazzato di Saka e palla in buca d’angolo.

43'- OCCASIONE ARSENAL! Clamoroso slalom speciale di Martinelli che entra in area, allunga il sinistro e la mette larga di niente. Mamma mia che folata.

53'- ATTENZIONE! Attwell viene richiamato dal VAR e assegna il calcio di rigore al Manchester City per l'intervento di Xhaka su Bernardo Silva.

57'- RETEEEEEEEEEEEEEE! PAREGGIO DEL CITY! MAHREZZZZZZZZZ! L'algerino non sbaglia dal dischetto. Palla a destra, Ramsdale a sinistra.

58'- INCREDIBILE OCCASIONE PER I GUNNERS! Laporte scavalca Ederson e rischia l’autorete, Ake salva sulla linea, sul rimbalzo arriva Martinelli ma colpisce il palo.

59'- ESPULSO GABRIEL! Il difensore, già ammonito, ferma Gabriel Jesus con un fallo tattico a metà campo e finisce sotto la doccia. Grande ingenuità.

93'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEE! 2-1 CITY! RODRIIIIIIIIIIII! Lancio morbido di De Bruyne, serie di rimpalli in area, Rodri calcia di prima intenzione con il mancino e buca Ramsdale.

Il momento social

La statistica chiave

L'Arsenal è diventata la prima squadra nella storia della Premier League a ricevere 100 cartellini rossi

Il migliore

Gabriel MARTINELLI – La sua squadra esce sconfitta, ma lui si merita comunque la palma del migliore. 90 minuti di corsa, qualità e tecnica in velocità. La difesa del City non lo prende mai. Unico neo? La precisione sotto porta. Deve migliorare.

Il peggiore

Gabriel MAGALHAES – La sua espulsione, di fatto, costa la partita all’Arsenal. Prima scava un buco di “Masperiana” memoria e poi ferma Gabriel Jesus con un body-check abbastanza inutile.

Guardiola tuona: "Ci vorrebbe uno sciopero dei calciatori"

Calciomercato Roma, quasi fatta per Maitland-Niles: in prestito dall'Arsenal 26/12/2021 A 18:06