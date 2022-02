Era il 12 giugno 2021. Le terribili scene di Copenaghen, quandosi accasciò a terra durante, partita della fase a gironi di Euro 2020. Eriksen fu colpito da un arresto cardiaco e fu salvato per miracolo, grazie al tempestivo soccorso dei medici ( oltre al gesto provvidenziale di Kjaer ). Scampato il pericolo, si era comunque temuto che l'ex centrocampista dell'Inter non sarebbe più tornato in campo, ma il classe '92 ha voluto provarci. Anzi, Eriksen ha un grande sogno: andare ai Mondiali con la sua Danimarca in Qatar.

Quest'oggi il primo passo. Il suo ritorno in campo nel match tra, con iche hanno creduto in lui e gli hanno dato questa occasione per ripartire grazie al tecnico, danese, Thomas Frank. 259 giorni dopo l'arresto cardiaco eccolo di nuovo su un rettangolo di gioco. Eriksen è stato ingaggiato a gennaio dal Brentford dopo che aveva: purtroppo in Serie A non poteva più giocare perché, in Italia, non si può gareggiare con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo