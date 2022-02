Calcio

Premier League, Brentford - Thomas Frank rilancia Christian Eriksen: "Sarà in campo e farà il suo debutto"

PREMIER LEAGUE - Il centrocampista ex Inter, dopo il grande spavento, potrà finalmente ricominciare con il calcio giocato. Queste le parole di mister Frank: "Christian Eriksen farà parte del nostro gruppo ed entrerà sul campo di gioco. È un gran giorno per tutti noi, ma soprattutto per Eriksen e la sua famiglia".

00:01:01, un' ora fa