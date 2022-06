Kurt Zouma ha pagato a caro prezzo maltrattava uno dei suoi gatti, pubblicato dal Sun, prendendolo a calci e schiaffi: un anno di lavori socialmente utili oltre al gravissimo danno d'immagine. ha pagato a caro prezzo il video girato dal fratello in cui, pubblicato dal, prendendolo a calci e schiaffi: un anno di lavori socialmente utili oltre al gravissimo danno d'immagine.

E’ questa la decisione della corte per Kurt Zouma. Il difensore del West Ham si era dichiarato colpevole di aver maltrattato il proprio gatto e nella giornata di oggi mercoledì 1 giugno è stato condannato a 12 mesi di servizi sociali. Oltre alla condanna, il giocatore non potrà più possedere gatti per i prossimi cinque anni.

