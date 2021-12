Si chiude con un deludente pareggio il 2021 del Chelsea. I Blues non vanno oltre l'1-1 con il sorprendente Brighton nell'ultima sfida dell'anno a Stamford Bridge. Partono bene i padroni di casa, che dopo un palo colpito da Azpilicueta in apertura di primo tempo trovano il vantaggio al 28' con Lukaku: imperioso lo stacco di testa dell'ex Inter sul corner di Mount, nulla può Sanchez. Encomiabile e veemente la reazione dei Seagulls, che chiudono in netto crescendo la prima frazione mettendo alle strette gli uomini di Tuchel senza però riuscire a capitalizzare le tante chance create. Il forcing offensivo dei Seagulls assume i tratti di un vero e proprio assedio ad inizio ripresa, con Maupay e Lallana che falliscono altre due chiarissime occasioni per il pareggio. Ci pensa però Welbeck, in pieno recupero, a regalare ai suoi un meritatissimo punto: altro colpo di testa e palla in fondo al sacco. Chiude con un risultato amaro l'anno Tuchel: il suo Chelsea stacca il Liverpool al 2° posto, ma la vetta occupata dal City sembra sempre più lontana...

Il tabellino

Ad

Chelsea-Brighton 1-1

Premier League Lukaku e Jorginho ribaltano l’Aston Villa: Tuchel torna a sorridere 26/12/2021 A 17:19

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen (46' Chalobah), Rudiger; James (27' Marcos Alonso), Kovacic, Jorginho, Pulisic; Mount, Lukaku, Hudson-Odoi (67' Kante). All.: Tuchel

BRIGHTON (4-4-1-1): Sanchez; Lamptey (66' Mwepu), Veltman, Burn, Cucurella; Moder (88' Alzate), Lallana, Bissouma, March; Mac Allister (80' Welbeck); Maupay. All.: Potter.

ARBITRO: M. Dean

GOL: 28' Lukaku, 90+1 Welbeck

ASSIST: 28' Mount, 90+1 Cucurella

AMMONITI: 40' Rudiger, 57' Kovacic, 64' Hudson-Odoi

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

17 - AZPILICUETA!!! PALO CLAMOROSO!! Altra uscita maldestra di Sanchez che consegna di fatto il pallone agli avversari in area, il capitano del Chelsea dopo una serie di carambole tocca verso la porta centrando in pieno il legno sinistro!

28 - LUKAKUUUU!! LUUUUUUUUUKAKUUUUUUU!!! CHELSEA IN VANTAGGIOOOOO!! L'attaccante belga travolge Maupay liberandosi dalla marcatura e stacca di testa trafiggendo Sanchez!! Blues avanti a Stamford Bridge!!

38 - MENDY!!! CHE PARATA SU LALLANA!!! Seagulls scoppiettanti in questa fase: calcia Lallana dal limite dopo una serie di rimpalli, bravo Mendy a restare in piedi e a respingere!!

65 - LALLANA!! E' UN ASSEDIO QUELLO DEL BRIGHTON!! Altra grandissima occasione per i Seagulls: l'ex Liverpool stoppa e calcia dentro l'area da ottima posi<zione, palla alta di poco.

90+1 - WELBEEEEEECK!! WELBEEEEECCCKKKKK!!! CLAMOROSO A STAMFORD BRIDGE, HA PAREGGIATO IL BRIGHTON!! Cross fantastico di Cucurella dalla sinistra e incornata poderosa dell'ex Arsenal, a firmare la prima rete della storia dei Seagulls a Stamford Bridge!

Il momento social

MVP

Il migliore - WELBECK: un gol decisivo,che suona come una piccola rivincita per questo ragazzo, in una carriera tanto promettente quanto incredibilmente sfortunata. Personaggi come lui questi piccoli momenti di gloria li meritano un po' più degli altri,

Il peggiore - HUDSON-ODOI: in difficoltà per tutta la gara, sbaglia tutte le giocate decisive. Alterna errori tecnici a scelte incomprensibili: meglio dimenticarla in fretta questa serata...

Lukaku contro il razzismo: "FIFA e UEFA devono intervenire"

Calcio Internazionale Il pagellone 2021 del calcio estero: Chelsea super, Barça flop 26/12/2021 A 08:31