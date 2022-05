Match senza particolari pretese a livello di classifica quello di Stamford Bridge tra CHelsea e Leicester. Le due squadre hanno disputato un primo tempo a ritmi blandissimi in cui i padroni di casa hanno governato maggiormente il pallone, finendo però sotto dopo soli 7' a causa del contropiede finalizzato da Maddison. Di Alonso, al minuto 35, la firma sul meritato gol dell'1-1 dei Blues. Nella ripresa il Chelsea ha continuato a spingere (20 tiri a 2 al triplice fischio), sfiorando il gol con Lukaku e vedendo Pulisic divorarsi una clamorosa palla gol al minuto 67.

In virtù di questo risultato i Blues ipotecano comunque il terzo posto, portandosi a +3 sul Tottenham ad una giornata dal termine del Campionato, con una differenza reti migliore di 14 gol.

James Maddison Leicester City Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CHELSEA (3-4-3): Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kante (dal 74' Loftus-Cheek), Alonso, Ziyech, Lukaku (dal 78' Havertz), Pulisic (dal 76' Azpilicueta).

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel, Amartey, Evans, Fofana, Castagne, Thomas, Maddison, Mendy, Dewsbury-Hall, Iheanacho (dal 64' Barnes), Vardy (dal 78' Perez)

GOL - 7' Maddison (L), 35' Alonso (C). Primo tempo 1-1

ASSIST - James (C)

NOTE: AMMONITI - Kantè (C), Evans (L), Lukaku (C), Rudiger (C)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

7' RETEEEEE! 0-1! MADDISON! Contropiede perfetto delle Foxes con Schmeichel che ha imbucato per Dewsbury-Hìall. Tentativo di cross ribattuto da Silva e 10 delle Foxes che è stato bravissimo a recuperare palla, infilarsi in area e battere Mendy con un gran destro a fil di palo.

14' SCHMEICHEL, DECISIVO! Conclusione violentissima da fuori area di Chalobah e smanacciata del danese, bravo ad alzare il pallone sopra la traversa.

35' RETEEEEE! ALONSO! 1-1! Imbucata morbida e precisa di James dalla trequarti, inserimento perfetto dello spagnolo e mancino al volo imparabile, col pallone che rimbalza a terra e si insacca a mezza altezza.

Kiernan Dewsbury-Hall Credit Foto Getty Images

59' SCHMEICHEL, BLOCCA A TERRA il mancino dalla distanza di Ziyech, troppo frettoloso nel concludere su un buon contropiede dei padroni di casa.

64' LUKAKU, FUORI DI POCO! Ottimo colpo di testa dell'ex-Inter che da centro area metta a lato di pochi centimetri su un preciso cross di Ziyech dalla destra.

67' PULISIC, SI DIVORA L'1-0! Errore madornale dello statunitense che da due passi, solo a centro area, spara clamorosamente a lato con tutta la porta spalancata su assist dalla destra di Lukaku. Errore incredibile.

IL MIGLIORE

James MADDISON - Sblocca il match con una splendida azione personale, continuando a creare grattacapi alla difesa dei Blues per tutto il match. Rapido, tecnico e con un buon fiuto del gol: il 10 del Leicester farebbe comodo a numerosi club italiani di prima fascia.

IL PEGGIORE

Christian PULISIC - Rovina una prova non esaltante con il madornale errore da centro area al minuto 67. Un pallone che era solo da appoggiare in rete e che lui ha clamorosamente calciato a lato con il piattone destro. Immediata ed inevitabile il cambio di Tuchel.

IL MOMENTO SOCIAL

