La proprietà commutativa stabilisce che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Mi sembra questa la fotografia perfetta per il Chelsea di Thomas Tuchel, che mischia ancora la propria formazione ma esce dal campo con il bottino pieno. A farne le spese questa volta è il Watford di Ranieri: le Hornets giocano uno splendido primo tempo, tengono il ritmo alto, ma poi calano nella ripresa e non riescono ad interrompere la marcia devastante dei Blues (10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta). A segno il genio di Mason Mount, pareggio di Dennis e rete decisiva di Hakim Ziyech.

Da segnalare l'interruzione del match per oltre mezz'ora al 13esimo del primo tempo. Un tifoso del Watford ha avuto un arresto cardiaco, ma l'intervento immediato dei medici ha stabilizzato la situazione.

Ad

Calcio Gli altri premi del Pallone d'oro '21: Lewandowski "miglior goleador" 29/11/2021 A 22:04

Il Chelsea rimane in testa alla Premier League: +1 sul Man City e +2 sul Liverpool

TABELLINO

Watford-Chelsea 1-2 (1-1 primo tempo)

WATFORD (4-1-4-1): Bachmann; Femenia, Cathcart, Troost-Ekong, Masina (14' Rose); Louza (74' Kucka); Cleverley (85' Ngakia), Joao Pedro, Sissoko, King; Dennis. Allenatore: Ranieri.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah (60' Ziyech), Christensen, Rudiger; Azpilicueta (69' Lukaku), Loftus-Cheek, Saul (46' Thiago Silva), Marcos Alonso; Mount, Havertz, Pulisic. Allenatore: Tuchel.

ARBITRO: David Coote

GOL: 29' Mount, 43' Dennis, 72' Ziyech

AMMONIZIONI: Saul (C), Louza (W), Marcos Alonso (C), Troost-Ekong (W), Ziyech (C), Cleverley (W), Rose (W)

CLASSIFICHE E RISULTATI

LA CRONACA IN 5 MOMENTI

PALO DI MOUNT! L'inglese viene servito in area da un lob, lascia scorrere la palla e calcia sul primo palo: solo il legno gli dice di no.

GOOOOOOOOOOLLL! CHELSEA IN VANTAGGIO! Lancio a servire Marcos Alonso, cross basso per Havertz, extra-pass in direzione Mount e piattone facile-facile a battere Bachmann.

GOOOOOOOOOOL! PAREGGIO DEL WATFORD! Recupero di Sissoko in mezzo al campo, lancio immediato per Dennis: il numero 25 entra in area, temporeggia un attimo e poi la piazza all'angolino basso dove Mendy non può arrivare.

OCCASIONE SPRECATA WATFORD! Palla recuperata e verticalizzazione per Cleverley, il centrocampista scappa via alla difesa, arriva sulla trequarti, è praticamente da solo ma inciampa al momento del tiro e travolge Mendy in uscita profonda.

GOOOOOOOOOOLLL! TORNA AVANTI IL CHELSEA! Cross basso di Mount dalla sinistra, rimorchio di Ziyech e mancino sotto la traversa. Nulla da fare per Bachmann.

LA STATISTICA CHIAVE

Mason Mount è il capocannoniere del Chelsea sotto la guida di Tuchel. È il primo a raggiungere la doppia cifra con il tecnico tedesco in tutte le competizioni.

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

Mason MOUNT: Un diavolo. Imprendibile, immarcabile, irraggiungibile. Un gol, un assist, un passaggio chiave, un palo e una presenza costante per tutti i 90 minuti. Tuchel non può stare senza di lui.

IL PEGGIORE

SAUL: Un ectoplasma. Tuchel lo deve togliere al termine del primo tempo perché a centrocampo i Blues sono praticamente con un uomo in meno. Assolutamente rimandato.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

Calciomercato 2020-2021 Chi è Malang Sarr, possibile rinforzo dell'Inter a gennaio 29/11/2021 A 13:18