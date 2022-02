"Domani Christian Eriksen farà parte del nostro gruppo ed entrerà sul campo di gioco". Lo ha detto Thomas Frank, allenatore del Brentford che domani, in Premier League, affronterà il Newcastle. "È un gran giorno per tutti noi - ha aggiunto -, ma soprattutto per Eriksen e la sua famiglia".

Il centrocampista danese ex Inter e Tottenham tornerà quindi per la prima volta a giocare una partita ufficiale ( in amichevole lo ha già fatto contro i Rangers ) a poco più di otto mesi dall'arresto cardiaco che ebbe in campo a Copenaghen durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Eriksen ha dovuto rescindere il contratto con l'Inter perché in Italia non è consentito giocare con un defibrillatore impiantato.

Ad

Premier League Mahrez e De Bruyne stendono il Brentford, il City vola a +12 09/02/2022 A 19:36

Eriksen: "Vivere col defibrillatore? Mi sento più protetto"

Calciomercato Da Aubameyang a Coutinho, tutti i colpi del mercato europeo 31/01/2022 A 20:55