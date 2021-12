Si scrive Antonio Conte, si legge macchina da punti. Il Tottenham ottiene il terzo risultato utile consecutivo nella quattordicesima giornata di Premier League, supera anche il Brentford di Thomas Frank - dopo aver regolato il Leeds di Bielsa - e risale prepotentemente tra le prime sei. Decisive, per il 2-0 finale, l’autorete di Canos all’inizio del primo tempo e la rete di Son (quinta in campionato) a metà del secondo tempo. Spurs a -2 dal quarto posto; Brentford fisso a +6 sulla zona retrocessione.

Ad

Tottenham a -2 dalla zona Champions League

Calcio Best FIFA Men’s Coach: anche Mancini e Conte tra i candidati 22/11/2021 A 20:09

TABELLINO

Tottenham-Brentford 2-0 (1-0 primo tempo)

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson (83' Tanganga), Skipp, Hojbjerg, Reguilon; Lucas (76' Winks), Son (87' Bergwijn), Kane. All. Conte

BRENTFORD (3-5-2): Fernandez; Jansson, Pinnock, Goode; Henry, Norgaard, Janelt (70' Jensen), Onyeka (57' Baptiste), Canos (70' Wissa); Toney, Mbeumo. All. Frank

ARBITRO: Jonathan Moss

GOL: 13' Aut. Canos, 65' Son

AMMONIZIONI: -

CLASSIFICHE E RISULTATI

LA CRONACA IN 5 MOMENTI

13' - GOOOOOOOOOL! VANTAGGIO TOTTENHAM! Corner corno dei padroni di casa, Son scambia con Reguilon, cross mancino del coreano, colpo di testa di Jansson a rinviare, la palla sbatte sulla nuca di Canos e finisce alle spalle di Fernandez. Spurs molto fortunati.

36' - OCCASIONE SPURS! Palla recuperata da Hojbjerg nella metà campo offensiva, sgasata di Son fino al limite dell'area, sinistro secco e bella risposta in angolo di Fernandez.

49' - TOTTENHAM VICINO AL RADDOPPIO! Splendida ripartenza degli Spurs con Skipp che imbuca per Kane: l'attaccante inglese entra in area, conta i passi, calcia con il sinistro ma non riesce a bucare Fernandez.

53' - ANCORA SPURS! Kane mette in mezzo dalla linea di fondo, Hojbjerg arriva puntuale sul secondo palo, calcia di sinistro ma trova solo l'esterno della rete.

65' - GOOOOOOOOOL! RADDOPPIO SPURSSSS! Contropiede perfetto. Kane trova uno splendido corridoio per Reguilon, lo spagnolo la mette al centro per Son che ha il più facile dei tap-in per siglare il 2-0. Quinta rete in campionato per il coreano.

LA STATISTICA CHIAVE

Quello di Sergi Canós è il primo autogol del Brentford in Premier League. Che sfortuna!

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

IL PEGGIORE

Conte e l'esultanza sfrenata col Leeds: "Vivo il calcio con passione"

Calciomercato 2020-2021 Juve su Vlahovic se Kulusevski va in Premier 13/11/2021 A 08:59