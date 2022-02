Continua a far parlare la sfida di Premier League tra Manchester City e Tottenham, terminata con la vittoria degli Spurs per 3-2. Nelle interviste a caldo post partita il tecnico dei Citizens Guardiola aveva così commentato il gioco proposto dal suo collega Conte: "Dopo il vantaggio il Tottenham si è difeso molto basso e in maniera incredibilmente compatta. Con Kane non perdi mai la palla e puoi correre veloce grazie a Son e Kulusevski. Hanno giocato come mi aspettavo, sono stati bravi a creare spazio per il contropiede".

L'allenatore italiano non aveva ribattuto alle dichiarazioni di Guardiola nell'immediato post gara. La sua reazione è stata affidata ad un post su Instagram, decisamente ironico. Conte ha pubblicato un video contenente le 3 azioni dei gol segnati dal Tottenham all'Etihad, avvenuti tutti su azione manovrata. Eloquente la didascalia inserita da Conte nel post: "Contropiede? Forse no...". Non ci resta che attendere i prossimi scontri diretti tra i due tecnici per capire se le polemiche tra i due si protrarranno.

