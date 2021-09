Cristiano Ronaldo avrà la maglia numero 7, ora è ufficiale. A renderlo noto è proprio il Manchester United tramite gli account ufficiali. La Premier League, per permettere al fuoriclasse portoghese di indossare il suo storico numero di maglia, ha dunque concesso una deroga al regolamento che impedisce cambi di numerazione a stagione ormai cominciata.

Il prestigioso numero 7, lo ricordiamo, era sulle spalle dell'ex Napoli Edinson Cavani, già sceso in campo in campo in stagione (sabato pomeriggio contro il Wolverhampton). All'uruguagio verrà consegnata ora la numero 21, vacante dopo la partenza di David James, ceduto al Leeds. L'incastro è servito, il brand CR7 è salvo.

Voglio ringraziare Edi (Cavani, ndr) per questo incredibile gesto (Cristiano Ronaldo)

