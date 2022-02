Cristiano Ronaldo, 37 anni, potrebbe lasciare il Manchester United già al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, il fuoriclasse portoghese avrebbe confidato ad alcuni amici di non sentirsi pronto a continuare l'avventura allo United al termine della stagione. Sensazioni non ha ancora realizzato neanche una rete nel 2022. L'ultimo centro risale al 30 dicembre scorso. Nelle ultime cinque gare di Premier League, Ronaldo è rimasto a secco e nell'ultima sfida contro il Burnley, è partito dalla panchina. Lo sguardo teso, infelice, le sostituzioni, le panchine, le reazioni. E ora anche le dichiarazioni agli amici confidenti., 37 anni, potrebbe lasciare ilgià al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal, il fuoriclasse portoghese avrebbe confidato ad alcuni amici di non sentirsi pronto a continuare l'avventura allo United al termine della stagione. Sensazioni certificate dai numeri , visto che l'ex juventinoL'ultimo centro risale al 30 dicembre scorso. Nelle ultime cinque gare di Premier League, Ronaldo è rimasto a secco e nell'ultima sfida contro il Burnley, è partito dalla panchina.

Ronaldo: "Sento il peso dell'età"

Il tecnico Rangnick gli ha preferito Cavani, inserendolo solo a venti minuti dalla fine. Secondo il tabloid britannico, Ronaldo avrebbe detto ai suoi amici più stretti di "iniziare a sentire il peso dell'età, di essere stanco", confermando di non aver mai segnato così poco in carriera. Nelle 18 gare di Premier CR7 ha messo a segno otto gol. I dubbi sul futuro sarebbero emersi anche alla luce degli scarsi risultati della squadra: "Non sono quì per lottare per il quinto, sesto, o settimo posto. Sono quì per vincere", aveva detto CR7 a Sky Sports, pochi giorni dopo il suo ritorno in Inghilterra.

