Cristiano Ronaldo guida i compagni verso un finale di stagione da assoluto protagonista; i nuovi obiettivi in maglia Reds sono molti: la conquista dei primi posti in Premier League e, soprattutto, la Champions League che manca nella bacheca dell'asso portoghese dal Non sta vivendo una grande stagione con il suo Manchester United ma, dopo ' essere tornato a casa ',guida i compagni verso un finale di stagione da assoluto protagonista; i nuovi obiettivi in magliasono molti: la conquista dei primi posti ine, soprattutto, lache manca nella bacheca dell'asso portoghese dal 2018

CR7 è intervenuto a Sky Sport UK: "Per costruire cose buone, a volte devi distruggerne altre. Quindi perché no? Nuovo anno, nuova vita".

IL CAMBIO IN PANCHINA

"Non è stato facile. Prima Solskjaer, poi Carrick, ora un nuovo allenatore. È difficile quando si cambia così tanto, è sempre difficile. Da quando è arrivato Rangnick penso che in siamo migliorati sotto alcuni aspetti, ma c'è bisogno di tempo. Non è facile cambiare la mentalità dei giocatori e il loro modo di giocare, la cultura, il sistema...".

SOLSKJAER

"È sempre triste e dura da accettare. Ole è stato mio compagno di squadra e allenatore, è una persona fantastica. Quando se n'è andato eravamo tutti tristi, ma fa parte del calcio. Quando le cose non vanno bene, il club deve cambiare".

Cristiano Ronaldo. Credit Foto Getty Images

FUTURO

"Non voglio essere tra i primi tre in Premier League e non voglio arrivare sesto, settimo o quinto. Sono qui per provare a vincere, per competere. Possiamo cambiare le cose. Conosco la strada, ma non dirò come fare perché non penso che sia corretto".

