Imbarazzante e sconcertante. Non ci sono altre parole per commentare la partita del Manchester United a Vicarage Road contro il Watford. I Red Devils entrano in campo come se fossero in vacanza, vengono soffocati dal pressing della truppa di Ranieri, trovano un minimo di linfa vitale con l'ingresso di Donny van de Beek ma poi affondano nei minuti di recupero subendone addirittura 4.

Si tratta della quinta sconfitta in campionato per la truppa di Solskjaer, che vuol dire -12 dal Chelsea capolista e profondo rosso. Sinceramente non so quanto la proprietà possa continuare a tollerare tutto questo: lo United è un ammasso di talento senza alcuna forma che non sa giocare e non sa cosa fare. Al Watford non è servito granché per portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. Gli Hornets di Ranieri avevano vinto una sola volta negli ultimi 50 giorni, ma nel primo tempo sono sembrati il Liverpool di Klopp. Nel secondo tempo poi hanno sofferto, ma dopo l'ondata infernale guidata da uno scatenato Donny van de Beek (entrato ad inizio ripresa) l'espulsione di Maguire (doppia ammonizione completamente folle in 7 minuti) ha messo il discesa tutto quanto.

Per tirare le somme direi che lo United deve ripartire da van de Beek y diez mas, mentre il Watford, nonostante un potenziale offensivo più che buono (Sarr 5 gol, King e Dennis 4), dovrà necessariamente trovare un po' di equilibrio se vuole salvarsi a fine campionato.

TABELLINO

WATFORD (4-1-4-1): Foster; Femenia, Cathcart, Nkoulou (63' Troost-Ekong), Masina; Sissoko; Sarr (68' Hernandez), Louza (77' Joao Pedro), Cleverley, Dennis; King. Allenatore: Ranieri.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw (84' Dalot); McTominay (46' van de Beek), Matic; Sancho (91' Lingard), Bruno Fernandes, Rashford (46' Martial); Ronaldo. Allenatore: Solskjaer.

ARBITRO: Jonathan Moss

GOL: 28' King, 44' Sarr, 50' van de Beek, 92' Joao Pedro, 96' Dennis

ASSIST: Dennis, Femenia, Cristiano Ronaldo, Dennis, Foster

AMMONIZIONI: McTominay, Louza, Maguire, Dennis

ESPULSIONI: Maguire per doppia ammonizione

LA CRONACA IN 10 MOMENTI

CALCIO DI RIGORE PER IL WATFORD! Follia di Bruno Fernandes che sbaglia completamente l'apertura, la palla s'impenna, King controlla a centro area e viene steso da McTominay. Rigore netto!

FEMENIAAAAAAAAA! VANTAGGIO WATFORD! SARR si fa parare il rigore, ma sulla respinta il più veloce di tutti è KIKO FEMENIA!

ATTENZIONE! TUTTO DA RIPETERE! FEMENIA è entrato in area in anticipo...

DE GEAAAAA! NON SI PASSAAAA! Il portiere spagnolo ipnotizza SARR per la seconda volta in due minuti e tiene il punteggio fermo sullo 0-0.

GOOOOOL! LA RETE DI KING! VANTAGGIO WATFORD MERITATO! Cross di Femenia dalla trequarti, Wan-Bissaka rinvia male, Dennis la mette in mezzo e King batte De Gea con un tap-in mancino.

GOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DEL WATFORD! SARRRRRRRR! Gran lavoro sulla destra di Cleverley e Femenia, cross basso di quest'ultimo che trova Sarr indisturbato in mezzo all'area: stop e destro incrociato a battere De Gea.

GOOOOOOOL! DONNY VAN DE BEEK! RIAPRE IL DISCORSO LO UNITED! Cross dalla destra di Sancho, fantastica sponda di Ronaldo che offre all'ex Ajax il più facile dei tap-in a centro area.

ESPULSO MAGUIRE! Il capitano dello United perde palla sulla pressione di Cleverley e lo travolge con un intervento a tenaglia. Era stato ammonito solo 7 minuti fa...

GOOOOOOOOOL! JOAO PEDRO CHIUDE IL MATCH! Imbucata di Dennis e destro sul primo palo del giovane talento brasiliano che batte De Gea per la terza volta.

GOOOOOOOOOOOL! DENNIS! 4-1! Rinvio lungo di Foster, United spezzato in due, Dennis beffa Dalot e scarica un destro potentissimo alle spalle di De Gea.

LA STATISTICA CHIAVE

I gol subiti: lo United, con questi tre, è arrivato a 21 in 12 giornate. Un colabrodo.

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

van de Beek: entra in campo al posto di McTominay e lo United cambia completamente faccia. Si muove tanto, corre addosso a tutti, scarica qualche entrata cattiva, segna il gol della speranza sfruttando un grande assist di Ronaldo e crea i presupposti per trovare il pareggio in almeno tre occasioni. Solskjaer (fino a quando rimarrà seduto in panchina) non lo può più ignorare. Menzione anche per Dennis: una furia.

IL PEGGIORE

McTominay: 100esima con lo United assolutamente da dimenticare per il centrocampista scozzese. Commette il fallo da rigore, si fa ammonire poco dopo, viene bucato in ogni situazione e poi sostituito all'inizio della ripresa. Con van de Beek lo United ha tutta un'altra faccia. Menzione anche per Bruno Fernandes e Maguire: inguardabili.

