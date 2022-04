E’ Crystal Palace show nel ‘Monday Night’ della 30esima giornata di Premier League. La squadra di Patrick Vieira supera per 3-0 l’Arsenal di Arteta, confermandosi come una delle squadra più insidiose in questo momento in Premier League – 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 uscite ufficiali FA Cup compresa. Insomma, che non sarebbe stata facile per i Gunners si poteva pensare già prima della partita. Che potesse finire con un rotondo 3-0, quello è un altro paio di maniche. In una sola serata infatti l’Arsenal non solo perde il cuscinetto di vantaggio sul Tottenham, ma incassando le reti di Mateta, Ayew e Zaha – le prime due nei primi 25 minuti di partita – va a peggiorare non di poco anche la sua differenza reti, discriminante primaria in Inghilterra in caso di arrivo a parità. Il 3-0 subito in casa del ‘Palace porta i Gunners a +10, mentre il Tottenham, a pari punti al quarto posto a quota 54, si gode il +15. Insomma, da qui alla fine Antonio Conte avrà 5 gol potenziali da gestire e un scontro diretto in casa.

Ad

Notizia della serata infatti è che il recupero Tottenham-Arsenal si giocherà giovedì 12 maggio. Conte insomma, al momento quarto con i suoi Spurs, sarà potenzialmente padrone del suo destino: con una vittoria, pur avendo al momento una partita in più rispetto ai Gunners, riaggancerebbe l’Arsenal a prescindere da quel che faranno gli uomini di Arteta nell’ulteriore partita che hanno da recuperare. Insomma, la lotta al quarto posto in Premier League è definitivamente riaperta. Merito dell’ex idolo di Highbury Patrick Vieira, giustiziere stasera della sua ex Arsenal con una partita a ritmi superiori. Notizia a margine - ma non da poco - sarà anche nelle valutazione delle condizioni di due uomini chiave dell'Arsenal usciti per infortunio: Tierney e Thomas Partey, entrambi ko.

The Emirates FA Cup City e Liverpool in semifinale: Guardiola contro Klopp a Wembley 20/03/2022 A 21:03

Conte: "Nessun caso fra me e il Tottenham. Aiuterò club fino alla fine"

Premier League Firmino-Jota show: Arsenal ko 0-2 e Liverpool a -1 dal City 16/03/2022 A 20:16