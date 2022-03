Chelsea arrivano segnali positivi Roman Abramovich. A rendere noti i nuovi sviluppi è il tabloid Daily Telegraph che svela un accordo tra l'oligarca russo e il governo di Londra per promuovere la cessione del club. Abramovich avrebbe così riattivato l'operazione di vendita del club campione d'Europa, ma con delle condizioni, ovvero l'obbligo di presentare le prime offerte di nuovi acquirenti entro la fine della prossima settimana (entro quindi 10 giorni). Il magnate avrebbe comunicato a The Rain Group, la banca americana che si occupa della cessione, di riattivare ogni operazione: al momento sono diversi gli imprenditori interessati, tra cui il multimiliardario Nick Candy il cui patrimonio stimato si aggira attorno al miliardo e mezzo di sterline. In casaarrivano segnali positivi dopo la bufera che ha portato al congelamento dei conti bancari per le sanzioni deliberate dal Governo inglese a carico del proprietario. A rendere noti i nuovi sviluppi è il tabloidche svela un a. Abramovich avrebbe così riattivato l'operazione di vendita del club campione d'Europa, ma con delle condizioni, ovvero(entro quindi 10 giorni). Il magnate avrebbe comunicato a The Rain Group, la banca americana che si occupa della cessione, di riattivare ogni operazione: al momento sono diversi gli imprenditori interessati, tra cui il multimiliardario Nick Candy il cui patrimonio stimato si aggira attorno al miliardo e mezzo di sterline.

Intanto il proprietario dei Blues è stato sollevato ufficialmente dall'incarico di direttore del club. "A seguito delle sanzioni imposte dal governo inglese, il Board della Premier League ha inibito Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea - si legge nel comunicato della Lega -. La decisione del Cda non incide sulla possibilità per la squadra di allenarsi e disputare le gare in programma come previsto dalla licenza rilasciata dal governo con validità fino al 31 maggio 2022".

Arrestato il rabbino che fece ottenere la cittadinanza portoghese ad Abramovich

Proseguono le indagini sul passato recente di Roman Abramovich e, in particolare sulla sua cittadinanza lusitana. Alcune perquisizioni in Portogallo hanno portato all'arresto di un rabbino della comunità di Porto, Daniel Litvak. I reati ipotizzati sono quelli di corruzione e falsificazione dei documenti. L'indagine è stata avviata lo scorso gennaio: Abramovich aveva beneficiato, nell'aprile 2021, di una legge che permetteva a tutti i discendenti degli ebrei sefarditi, perseguitati ed espulsi fino alla fine del XV secolo, di ottenere la cittadinanza portoghese. La stessa legge conferiva alle comunità ebraiche di Porto e Lisbona l'autorizzazione a rilasciare un certificato che attestasse le origini ebraiche. In una dichiarazione, la comunità ebraica di Porto ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di essere stata oggetto di una "campagna diffamatoria". Ha fatto sapere che il rabbino Litvak ha supervisionato il dipartimento che certifica la nazionalità portoghese sulla base di criteri che "sono stati accettati dai governi successivi".

