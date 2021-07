Svolta in Premier League sul fronte emergenza Covid-19: la FA ha infatti deciso che entro l'1 ottobre giocatori e staff dovranno sottoporsi obbligatoriamente alla doppia dose di vaccino in vista del campionato 2021-22 che partirà a metà agosto. L'obbligo vale dunque anche per i club e non solo per i tifosi che si recheranno allo stadio per assistere alle partite. Al momento sono solo due le società del massimo campionato inglese che hanno completato l'iter previsto. La notizia è riportata dal Daily Mail, secondo cui alcuni giocatori potrebbero chiedere di essere esentati dalla vaccinazione con modalità, tuttavia, ancora da chiarire.

Guardiola: "La Premier è il campionato più difficile di tutti"

Premier League Premier League 2021-22: subito big match Tottenham-City 16/06/2021 A 10:59

Premier League Everton sotto shock: giocatore arrestato per pedofilia 20/07/2021 A 06:27