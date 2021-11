Non Zidane, non Valverde, non ten Hag e nemmeno Pochettino: il nuovo manager dello United sarà Eric Cantona! "Vorrei dirvi in ​​esclusiva che sono il nuovo allenatore del Manchester United", ha rivelato il francese su Instagram, ma nessuno all'interno della società ha confermato questa voce.

Molto probabilmente si tratta di una burla, con il francese abile padrone dell'ironia per schernire la sua vecchia società. D'altronde, da quando i Red Devils si sono separati da Ole Gunnar Solskjaer e hanno affidato la panchina a Michael Carrick hanno sondato praticamente ogni manager, per cui King Eric non ha fatto altro che riderci su.

Ad

Premier League Crollo United: il Watford di Ranieri ne segna 4 ai Red Devils 20/11/2021 A 14:53

Pogba, che urlo di dolore! Francia (e United) in ansia

Calciomercato 2020-2021 Raiola: "Pogba torna alla Juve? Non proibisco i sogni a nessuno" 17/11/2021 A 17:33