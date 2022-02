Premier League

Segnali più che incoraggianti sulle condizioni di Christian Eriksen. Il 30enne danese ha disputato 78 minuti nell'amichevole tra Brentford e Rangers, nel suo secondo test amichevole con gli inglesi. L'ex Inter si è dimostrato molto incisivo, servendo due assist validi per la rimonta dei suoi. 2-2 il risultato finale, da notare la doppietta tra gli scozzesi di Amad Diallo, giocatore in prestito dallo United e proveniente dall'Atalanta.

Eriksen pronto al rientro in campo con la maglia del Brentford

L'ottima prestazione messa in campo da Eriksen potrebbe addirittura inserirlo tra i convocati per il match del prossimo weekend contro il Newcastle. Un eventuale ritorno in campo sarebbe un riscatto fantstico e a tempo di record dal problema cardiaco patito ad Euro 2020.

Eriksen: "Vivere col defibrillatore? Mi sento più protetto"

