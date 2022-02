Premier League

Christian Eriksen; dopo circa 8 mesi dal drammatico evento, il giocatore ha firmato un contratto con il Brentford concedendo la prima intervista in cui ha ripercorso tutte le Una nuova vita dopo la grande paura durante Danimarca-Finlandia per; dopo circa 8 mesi dal drammatico evento, il giocatore ha firmato un contratto con ilconcedendoin cui ha ripercorso tutte le tappe del suo recupero , dall'arresto cardiaco fino alle prime corse in campo con il pallone:

"Sono morto per cinque minuti ma, due giorni dopo, sapevo che sarei tornato a giocare. Sulla strada per l'ospedale ho detto a mia moglie Sabrina che potrei anche lasciare i miei stivali qui. È cambiato tutto poco dopo. Ho riconosciuto quello che mi è successo dopo quella notte e nei giorni successivi. Poi sono iniziati tutti i test che sono andati bene, i medici mi dicevano cosa potevo e cosa non potevo fare ed io li ho seguiti. C'erano un sacco di test per vedere come il cuore reagiva di nuovo all'allenamento fisico e per fortuna non ne è venuto fuori niente e tutto era buono. La cosa più bella è stata sentire dai medici che anche con un dispositivo defibrillatore non ci sono limiti, dipende solo dalla diagnosi e da come ci si sente".

LA SCELTA BRENTFORD

Eriksen ha proseguito l'intervista parlando della scelta/occasione Brentford dopo la l'Inter: ha proseguito l'intervista parlando della scelta/occasionedopo la rescissione del contratto con

"Sono nel posto giusto ma avrò bisogno di tempo per recuperare la forma fisica e il tocco. È il periodo più lungo che ho trascorso senza giocare a calcio, di gran lunga. Sono stato fortunato a non aver avuto nessun infortunio. Stare senza calcio per sei o sette mesi è un tempo molto lungo. È stato molto difficile. A piccoli passi ho toccato un pallone e sono tornato su un campo da calcio a sentire l'odore dell'erba, delle scarpe da calcio. Sono molto contento di tornare allo stadio e di essere con la squadra. Per quanto riguarda la condizione sono in un ottimo posto, è solo il tocco di calcio che ha bisogno di tornare e andare a regime. Vedremo come reagirà il mio corpo, ma mi sento molto bene".

