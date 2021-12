Ritmo, ritmo e ancora ritmo. Si va a mille in Premier League e non è una novità. Il Liverpool di Klopp però parte in terza marcia nel debry contro l’amato ex Benitez, oggi sulla panchina dell’Everton. Protagonisti di partita Jordan Henderson e Mohamed Salah. Gol e assist per il primo; doppietta per il secondo. Un inizio a mille che aveva sì messo sotto i Toffees, capaci però di reagire prima dell’intervallo grazie al gol di Gray. Sul più bello è però arrivato l’erroraccio di Coleman, indeciso se stoppare o spazzare un pallone poi rubato da Salah e depositato in porta dopo una gran corsa dell’egiziano. Colpo definitivo quest’ultimo sulla partita prima della bella rete di Jota. Il Liverpool infila così il terzo successo consecutivo e rimane a -2 dal Chelsea capolista. Per l’Everton è notte fonda: sesta sconfitta nelle ultime sette uscite; Benitez non vince ormai da più di 2 mesi (25 settembre contro il Norwich).

Tiene il ritmo anche il Manchester City, che in contemporanea al derby del Merseyside passa per 2-1 sul campo dell’Aston Villa del neo tecnico Steven Gerrard. Ruben Dias e Bernardo Silva nel primo tempo per la squadra di Guardiola; inutile il gol di Watkins nella ripresa per i Villans. Vetta della Premier League dunque combattutissima: Chelsea 33, City 32, Liverpool 31.

Il tabellino

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Godfrey, Digne; Allan, Doucoure; Gray (85’ Tosun), Townsend (73’ Delph), Richarlison; Rondon (59’ Gordon).

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (83’ Oxlade-Chamberlain), Fabinho, Thiago (75’ Milner); Salah, Jota (88’ Minamino), Mane.

Gol: 10’ Henderson, 20’ e 64’ Salah, 79’ Jota; 38’ Gray

Note – Ammoniti: Allan, Digne, Townsend, Gray; Thiago Alcantara, Robertson, Mane, van Dijk.

La cronaca in 7 momenti chiave

2’ MATIP! Subito pericoloso il Liverpool, con il difensore che colpisce di testa indisturbato in area su corner di Alexander-Arnold e manda la palla fuori di poco.

3’ ANCORA LIVERPOOL! Cross da sinistra, Salah taglia sul primo e sotto porta non trova lo specchio. Due occasioni chiare in 3 minuti per i Reds che sono partiti fortissimo.

10’ GOL! LIVERPOOL AVANTI! HENDERSON! Era nell'aria del resto. Azione corale, Mané bene per Robertson, con lo scozzese che mette la palla a rimorchio: Henderson arriva a calcia benissimo di prima bucando Pickford. 1-0 Meritato.

20’ GOL! SALAH! 0-2 LIVERPOOL! Contropiede letale, ma veramente letale, del Liverpool. In due passaggi, Henderson mette in porta Salah che in campo aperto si invola e poi di sinistro la mette sul palo lungo. Pickford non può nulla. Partita già in ghiaccio?

38’ GOL! ACCORCIA L'EVERTON! GRAY! Palla rubata da Richarlison, prontamente offerta a Gray: il Liverpool è messo male dietro e l'attaccante dei Toffees accorcia.

64’ GOL! SALAH! ALTRO SUPER CONTROPIEDE! Fulminante Salah palla al piede, veramente fulminante. Erroraccio di Coleman che perde palla con un brutto stop, Salah si lancia in campo e palla al piede è comunque irraggiungibile per il difensore dell'Everton: poi sotto porta piazza un tocco precisissimo all'angolino

79’ JOTA! CHE GOL! LA CHIUDE IL LIVERPOOL! Scappa a sinistra Jota, che con un controllo delizioso si smarca e poi da posizione defilata tira una botta pazzesca che fredda Pickford. 4-1. E' finita.

Il migliore

Henderson. Domina in mezzo al campo; ed apre la gara con il gol prima e l’assist poi per Salah. Che serata.

Il peggiore

Coleman. Serataccia per il capitano dell’Everton, con l’errore davvero grave in particolare nell’occasione che porta al gol dell’1-3 di Salah.

