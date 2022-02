Goodison Park prima del match tra Everton e Manchester City (Oleksandr Zinchenko e Vitaliy Mykolenko. Giornata importante in Premier League. Non solo per il ritorno in campo di Eriksen , rientrato 259 giorni dopo l'arresto cardiaco del giugno scorso, ma si vivono emozioni forti alprima del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ). Il tema della crisi Ucraina-Russia è particolarmente sensibile sia in casa City che in casa Everton vista la presenza in rosa, rispettivamente, di

Entrambe le loro squadre hanno voluto mandare un messaggio di pace e, soprattutto, di sostegno verso il popolo ucraino. I giocatori del City si sono presentati tutti con una maglietta bianca con scritto “No war”, raffigurante una bandiera dell'Ucraina. I giocatori dell'Everton, invece, sono entrati tutti con proprio una bandiera dell'Ucraina in spalla prima del fischio di inizio. Salutato da tutto lo stadio Zinchenko, avversario, ma non in questa situazione: il difensore del City è poi scoppiato in lacrime.

