In una Premier League devastata dai contagi (solo nell'ultima settimana ne sono stati registrati 100) il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola chiede alle autorità britanniche di imporre nel Paese l'uso delle mascherine anche all'aperto, ricordando come sia uno degli strumenti consigliati per contrastare la diffusione del virus:

"Ciò che più mi stupisce è che giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regalo per la famiglia e nessuno indossa la mascherina. Gli scienziati fin dall'inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine".

Nel classico Boxing Day quest'anno sono state posticipate tre partite a causa del Covid, domenica se ne giocheranno sei su nove e la 19ª giornata si chiuderà lunedì con Newcastle-Manchester United. Il Manchester City capolista scenderà in campo alle 16 contro il Leicester.

Guardiola tuona: "Ci vorrebbe uno sciopero dei calciatori"

