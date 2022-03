Robert Johnson sta preparando un’offerta per il Chelsea, dopo la decisione di Roman Abramovich di mettere in vendita il club. Secondo quanto riportato da ESPN, Johnson ha già parlato con Raine Group, società che si occupa del processo di vendita; e sta preparando un’offerta da presentare per l’acquisizione del club. Non solo Hansjörg Wyss e Todd Boehly . Il proprietario dei New York Jetssta preparando un’offerta per il Chelsea, dopo la decisione di Roman Abramovich di mettere in vendita il club. Secondo quanto riportato da ESPN, Johnson ha già parlato con Raine Group, società che si occupa del processo di vendita; e sta preparando un’offerta da presentare per l’acquisizione del club.

Johnson è considerato molto vicino al Chelsea e alla Premier League, avendo vissuto a Londra, dove ha lavorato come ambasciatore per gli Stati Uniti. Il suo nome non sarebbe certamente il primo per quanto riguarda uomini d’affari statunitensi nel mondo sia dell’NFL che della Premier League. Il proprietario dei Los Angeles Rams Stan Kroenke è legato all’Arsenal; la famiglia Glazer dei Tampa Bay Buccaneers è in controllo del il Manchester United; il proprietario dei San Francisco 49ers Jed York ha una partecipazione di minoranza nel Leeds United.

Secondo le ultime indiscrezioni, Abramovich avrebbe intenzione di ricavare circa 3 miliardi di sterline dalla cessione del Chelsea. Una cifra che molti analisti hanno considerato fuori mercato, stipulando il reale valore del club introno al miliardo e mezzo. Staremo a vedere quali tipi di offerte concrete arriveranno alla fine sul tavolo del magnate russo.

