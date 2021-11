La prima volta non si scorda mai. Antonio Conte vince la prima partita di campionato in sella alla sua nuova squadra, batte per 2-1 in rimonta il Leeds di Marcelo Bielsa e raggiunge il settimo posto in campionato a -4 dal West Ham quarto. Di Hojbjerg e Reguilon i gol della rimonta al vantaggio di James, perfetta rappresentazione della classe operaia che con il tecnico leccese può raggiungere il paradiso. Per il Leeds invece si tratta di un’altra battuta d’arresto abbastanza pesante: i ragazzi di Bielsa mantengono solo due punti di vantaggio sul Burnley terzultimo.

Gli Spurs ribaltano il Leeds e salgono al settimo posto

TABELLINO

Tottenham-Leeds 2-1 (0-1 primo tempo)

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Tanganga (68' Sanchez), Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Wings, Reguilon (79' Sessegnon); Lucas (88' Alli), Kane, Son. All: Conte

LEEDS UNITED (4-1-4-1): Meslier; Dallas, Llorente, Cooper, Struijk; Phillips; Forshaw (72' Roberts), James, Klich (59' Firpo), Harrison; Gelhardt (87' McKinstry). All: Bielsa

ARBITRO: Marriner.

GOL: 44' James, 58' Hojbjerg, 69' Reguilon

AMMONIZIONI: Gelhardt, Forshaw, Cooper, Emerson Royal, Phillips

ESPULSIONI:

CLASSIFICHE E RISULTATI

LA CRONACA IN 6 MOMENTI

FORSHAW VICINO AL GOL! Grandissima conclusione da oltre 25 metri che finisce di poco alla destra di Lloris.

GOOOOOOOOL! VANTAGGIO LEEDS! JAMESSSSS! Harrison salta secco Emerson Royal, crossa in mezzo e Daniel James mette dentro in tap-in sul secondo palo.

INCREDIBILE OCCASIONE PER KANE! Lucas lo pesca in area di rigore, il centravanti prende la mira ma colpisce in pieno il portiere e poi la palla finisce sul palo. Sfortunati gli Spurs.

TRAVERSA DI SON! Altra imbeccata di Lucas dentro l'area, controllo di petto e girata volante di Son che trova il corpo di Llorente e poi la traversa. In qualche modo il Tottenham ci sta provando.

GOOOOOOOOL! PAREGGIO TOTTENHAM! HOJBJERG! Azione manovrata degli Spurs, Lucas Moura riceve a centro area, viene seguito da Meslier e decide di appoggiarsi al centrocampista. L'ex Bayern calcia di prima intenzione e la piazza sul palo lontano. Pareggio.

GOOOOOOOOOL! RIBALTA TUTTO IL TOTTENHAM! REGUILONNNNN! Punizione di Dier, la barriera allunga la palla sul palo e Reguilon la sbatte di dentro di pura cattiveria con il mancino.

LA STATISTICA CHIAVE

Pierre-Emile Højbjerg ha segnato tanti gol in 50 presenze in Premier League con il Tottenham quanti ne ha segnati 109 con il Southampton (quattro).

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

Lucas MOURA: Conte gli chiede tante cose diverse rispetto a quello che faceva fino a poco tempo fa, ma il brasiliano è veramente inesauribile. Corre per tutti, lega il gioco, manda in porta Kane e aiuta la squadra nei momenti di maggiore difficoltà. Tre passaggi chiave: maestoso.

IL PEGGIORE

Mateusz KLICH: Nel primo tempo scintillante in cui il Leeds schiaccia il Tottenham, lui non si vede quasi mai. Vicino a Phillips e Forshaw non ci fa un gran figura. Sostituito al 59esimo.

