Jurgen Klopp sarà ancora l’allenatore del Liverpool. Dall’Inghilterra infatti rimbalza l’indiscrezione, a firma del prestigioso e attendibile The Athletic, che il tecnico tedesco ha già firmato un prolungamento dell’attuale contratto con i Reds. Klopp, in scadenza nel 2024, ha rinnovato per altri 2 anni: sarà dunque l’allenatore del Liverpool fino al giugno del 2026.

Ad

Una notizia tutt’altro che scontata. Klopp recentemente aveva infatti affermato che sarebbe restato solo se avesse avuto le energie per continuare il suo lavoro. Energie che evidentemente sono state alimentate da una stagione fin qui strepitosa dei suoi Reds, ancora in corsa su tutto e potenzialmente alla caccia di una clamoroso poker di titoli. Il Liverpool ha già vinto la Carabao Cup, è un punto dietro il Manchester City in vetta alla Premier League, disputerà la finale di FA Cup e ha un piede e mezzo in finale di Champions League. Dunque, in teoria, può provare a vincere tutto.

Calciomercato Milan, senti Klopp: "Origi è una leggenda, è il nostro miglior finalizzatore" 25/04/2022 A 15:23

Klopp, 10 anni sulla stessa panchina: un unicum

Jurgen Klopp non ha colto successi per le prime due stagioni e mezzo sulla panchina dei Reds, salvo poi scatenarsi dal 2018 in poi. In quella stagione il suo Liverpool centrò la prima finale di Champions League: settimana prossima, la terza negli ultimi 5 anni. Klopp ha riportato a Liverpool anche un titolo di Campioni d’Inghilterra, nel 2020, atteso 30 anni. Insomma, alla scadenza del nuovo contratto festeggerebbe i 10 anni ad Anfield Road. Traguardo davvero invidiabile. E unicum, in sostanza, ad altissimo livello: non si vedeva infatti una doppia cifra al top dai tempi di Sir Alex Ferguson al Manchester United o da Arsene Wenger all'Arsenal. Il rinnovo del contratto dato ormai per certo da The Athletic consentirà a Klopp, almeno sulla carta, di sfondare l’arco temporale dei 10 anni sulla stessa panchina, un’utopia ormai praticamente per tutti nel mondo del calcio ad altissimo livello. Arrivato in corsa nel 2015 dopo l’esonero di Brendan Rodgers,, salvo poi scatenarsi dal 2018 in poi. In quella stagione il suo Liverpool centrò la prima finale di Champions League: settimana prossima, se non sprecherà il vantaggio di 2-0 dell’andata , potrebbe giocare. Klopp ha riportato a Liverpool anche un titolo di Campioni d’Inghilterra, nel 2020, atteso 30 anni. Insomma, alla scadenza del nuovo contratto festeggerebbe i 10 anni ad Anfield Road. Traguardo davvero invidiabile. E unicum, in sostanza, ad altissimo livello: non si vedeva infatti una doppia cifra al top dai tempi di Sir Alex Ferguson al Manchester United o da Arsene Wenger all'Arsenal.

Klopp: "Essere in una semifinale è davvero pazzesco!"

Premier League Domanda sbagliata, Klopp non trattiene le risate 16/04/2022 A 09:32