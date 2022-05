Calcio

Premier League, Klopp risponde a Guardiola: "È difficile sopportare l'eliminazione dalla Champions"

PREMIER LEAGUE – Guardiola, dopo la vittoria sul Newcastle che è valsa il +3 in classifica sui reds, aveva dichiarato che secondo lui il Paese, media compresi, fosse schierato con il Liverpool per la vittoria del campionato. La risposta di Klopp non si è fatta attendere, nel suo solito stile.

00:00:48, 31 minuti fa