Un primo tempo giocato su standard elevatissimi, le reti di Magalhaes e Smith Rowe e le parate di Ramsdale permettono all'Arsenal di conquistare il settimo risultato utile consecutivo in campionato (9 contando le coppe). Il Leicester reagisce solo nel secondo tempo, ma è costretto a fermarsi dopo due vittorie. Rodgers deve sistemare la difesa difensiva; Arteta si gode una squadra ritrovata.

Può finalmente sorridere Mikel Arteta! Il manager spagnolo, Il manager spagnolo, dopo un avvio di stagione da incubo , è finalmente riuscito a trovare il bandolo della matassa. L'Arsenal visto per 45 minuti al King Power Stadium è una squadra degna del livello europeo, con un pressing ben organizzato e una costruzione che sa far male. Nella ripresa forse è mancata la qualità nelle ripartenze, ma il Leicester ha caricato a testa bassa. Rodgers, invece, deve necessariamente sistemare la fase difensiva: 17 gol in 10 partite sono troppi per competere ad alto livello.

Da sottolineare la prestazione di Ramsdale, portiere-mvp del match, ma tutto l'Arsenal si è comportato bene. In casa Foxes positivi gli ingressi di Lookman e Barnes. Il resto? Rimandati.

85.7 %: la percentuale di parate di Aaron Ramsdale (opta)

Tabellino

LEICESTER: Schmeichel, Amartey (46' Barnes), Evans, Soyuncu, Castagne, Tielemans, Soumare, Thomas, Maddison (71' Daka), Vardy, Iheanacho (46' Lookman). All. Rodgers

ARSENAL: Ramsdale, Tavares, Magalhanes, White, Tomiyasu, Smith Rowe (90' Kolasinac), Lokonga, Partey, Saka (85' Pepe), Lacazette (58' Odegaard), Aubameyang. All. Arteta

GOL: 5' Magalhaes, 18' Smith Rowe

AMMONITI: 67' Evans, 75' Vardy

ESPULSI: -

LA CRONACA IN 8 MOMENTI

5' GOOOOOOOOOOOL! SUBITO I GUNNERS! Angolo tagliato di Bukayo Saka e gran colpo di testa di Gabriel Magalhaes che anticipa tutta la difesa delle Foxes. Secondo gol in trasferta per i Gunners in stagione.

18' GOOOOOOOOOOOOL! IL PIAZZATO DI SMITH ROWEEE! Palla recuperata dai Gunners, apertura sulla sinistra per Saka; l'esterno fa 10 passi in avanti, mette in mezzo per Lacazette che pasticcia ma sul rimpallo, all'altezza del dischetto, Smith Rowe fulmina Schmeichel.

28' Miracolo di RAMSDALE sulla botta di IHEANACHO. Il 14 in maglia blu riceve solo al limite dell'area, mitraglia di sinistro ma il portiere dei Gunners la spizzica sul palo. Segnali di vita dalle Foxes.

43' ANCORA RAMSDALE, DUE VOLTE! Il portiere dell'Arsenal sta volando. Prima ci mette la mano sulla punizione di Maddison (che tocca la traversa), poi si rialza ai 200 all'ora e rallenta il tap-in di Evans - che si ferma sulla linea di porta.

55' Gran filtrante di Tielemans che pesca THOMAS appena dentro l'area di rigore: sinistro incrociato del classe 2001 che finisce largo di un soffio.

59' RAMSDALE è un muro oggi! LOOKMAN carica a testa bassa, entra in area da destra, spara con il piede forte ma il portierone dei Gunners oppone il corpo e devia in calcio d'angolo.

62' Ancora e sempre RAMSDALE! Maddison in qualche modo fa passare la palla per BARNES, ma l'ex Sheffield si butta come un gatto e blocca la conclusione del nuovo entrato.

70' Super parata di SCHMEICHEL! Corner che plana sul secondo palo, Aubameyang si libera della marcatura e colpisce con il destro al volo: la gamba del portiere danese salva le Foxes.

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

RAMSDALE: La miglior partita della carriera. Para tutto, 4-5 interventi top class. Forse i Gunners hanno trovato un grande portiere.

IL PEGGIORE

VARDY: Impalpabile, ammonito, nervoso e inconcludente. Rodgers ha bisogno di ben altro dal proprio miglior realizzatore.

