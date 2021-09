La Federcalcio brasiliana ha inviato una richiesta alla Fifa per impedire a Liverpool, Manchester United, Manchester City, Leeds e Chelsea di schierare i giocatori verdeoro che non hanno ricevuto il via libera per partire dall'Inghilterra al fine di partecipare alle partite delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Alla Fifa è stato chiesto di applicare l'articolo 5 e di far rispettare un periodo di restrizione fra il 10 e il 14 settembre, che porterebbe i giocatori a non scendere in campo con le rispettive squadre di club nel prossimo turno di Premier League e anche nella prima giornata di Champions League.

Gli otto giocatori coinvolti sono Raphinha del Leeds; Fred del Manchester United; Thiago Silva del Chelsea; Ederson e Gabriel Jesus del Manchester City; Alisson, Firmino e Fabinho del Liverpool. Diversa la situazione di Richarlison, perché l'Everton aveva permesso al classe 1997 di partecipare ai Giochi olimpici quando i regolamenti non lo obbligavano. In precedenza anche le Federazioni di Messico, Paraguay e Cile si erano mosse per impedire a Raul Jimenez, Miguel Almiron e Francisco Sierralta di giocare nel fine settimana. I club sono stati informati della situazione dalla Fifa e stanno ora valutando la situazione.

Calciomercato 2020-2021 Milan, i 5 motivi per cui sarebbe fondamentale tenere Kessié IERI A 09:58

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Calcio Si discute il nuovo fair play finanziario: tetto di spese al 65-70% 05/09/2021 A 08:10