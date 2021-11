L'allenatore salentino, dopo l'addio all'Inter, è stato eletto nuovo Re in casa Tottenham Hotspur. Una riunione tra Daniel Levy e Fabio Paratici per commentare la È durata appena qualche mese l'astinenza di Antonio Conte.Una riunione tra Daniel Levy e Fabio Paratici per commentare la partenza a rilento targata Nuno Espírito Santo - 10 partite di Premier e 15 punti frutto di 5 vittorie e 5 sconfitte - ha portato a questo switch, che non è figlio solo dei risultati, ma anche dell'ambizione e del senso di rivalsa di chi non aggiorna la propria bacheca dal 2007-2008 (Coppa di Lega).

Il quattro volte campione d'Italia, quindi, per la terza volta in carriera, prende al volo una squadra in corsa (com'era già successo a Bari nel 2007 e all'Atalanta nel settembre 2009). Per provare a capire come andrà, abbiamo chiacchierato con Pete Sharland di Eurosport UK: ecco le nostre domande e le sue risposte.

Che cosa mancava alla squadra di Espirito Santo?

"Due cose fondamentali: un'idea e un desiderio. Gli Spurs di Nuno non hanno mai avuto un vero e proprio piano tattico, ed era difficile capire quale fosse la strategia per vincere le partite. In più, l'allenatore portoghese non sapeva come utilizzare i giocatori che, di tutta risposta, non mostravano alcuna passione. Un dato che racconta questo è la distanza percorsa: tra tutte e 20 le squadre della Premier, gli Spurs occupano l'ultimo posto".

Come mai è stato scelto proprio Conte?

"Conte è al 100% un'idea di Fabio Paratici, ma questa scelta entra in perfetta sintonia con la voglia della proprietà di essere un "grande club". Sicuramente il rapporto tra il DS e l'allenatore ha aiutato, ma Levy adora questo fit".

Conte è un allenatore vincente: il Tottenham saprà accontentare le sue ambizioni?

"Questa è la domanda più importante. Il Tottenham è composto sia da grandi giocatori che da gente nella media, per cui, dopo la Nazionale Italiana, Conte dovrà affrontare la sfida più importante della sua carriera. Gli Spurs, grazie a questo cambio di rotta, possono sicuramente arrivare tra le prime quattro, ma il gap con le tre favorite - al momento - è ancora troppo grande. A meno di un mercato invernale in grande stile, non credo che questa squadra possa vincere il campionato".

Ci sono chance che l'allenatore italiano possa aiutare Dele Alli?

"Dele Alli sarà la wildcard più pesante nel Tottenham di Antonio Conte. Se l'ex allenatore dell'Inter riuscirà a farlo rendere con continuità potrebbe ritrovarsi un giocatore devastante, ma al momento l'inglese ha bisogno di essere ricostruito. A livello tattico, invece, la connessione con Harry Kane funzionerebbe alla perfezione".

Dove può arrivare questa squadra?

"Come ho già detto, vedo gli Spurs tra le prime quattro. Penso che questa squadra si abbini perfettamente alla idea tattica di Conte (molto più del Man United) e penso che la mentalità guerriera dell'allenatore italiano servirà tantissimo. Però, avrà bisogno di tempo. Inoltre, gli serviranno almeno un paio di difensori e probabilmente un attaccante (Dusan Vlahovic) che possa rimpiazzare la (possibile) partenza di Harry Kane".

