Manchester United-Liverpool, match della nona giornata di Premier League 2021 disputatosi all'Old Trafford, si è concluso con il punteggio di 0-5. Decisive le reti di Keita al 3', Diogo Jota al minuto 13 e la tripletta di un irresistibile Salah, che ha firmato le sue reti al 39', al 47' del primo tempo e al minuto 50. Nella ripresa da segnalare anche l'espulsione di un ingenuo Pogba al minuto 61'.

Di seguito le pagelle della sfida, con i voti di tutti i protagonisti.

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA, 6.5 - Senza colpe sui cinque gol subiti. Fa ciò che può e riesce a limitare per quanto possibile i danni con svariati interventi su Salah e Arnold.

Aaron WAN-BISSAKA, 4.5 - Ha il difficile compito di contenere Salah, pratica impossibile in questo tipo di serate dell'egiziano. Sulla sua fascia nascono tutte le azioni dei gol ospiti.

Victor LINDELOF, 4 - Disastroso sul primo gol, dov'è totalmente fuori posizione. Salah lo scherza per tutto il match, ridicolizzandolo davanti ai suoi tifosi. Inadeguato.

Harry MAGUIRE, 4 - Fuori posizione sullo 0-1, goffo ed impacciato in occasione dello 0-2, in ritardo sullo 0-3. In assenza di Varane le sue amnesie difensive sono sempre più evidenti. Disastroso quest'oggi.

Luke SHAW, 5.5 - Il migliore della retroguardia dei Red Devils. Riesce in parte a contenere Jota, garantendo anche qualche sovrapposizione delle sue in avanti.

Scott MC-TOMINAY 5.5 - Prova ad aiutarsi con il fisico ma è continuamente in ritardo a centrocampo, sempre a rincorrere Keita e Jones. Bocciato.

FRED, 5 - Totalmente sovrastato da un regale Keita. Nel primo tempo è un fantasma e rischia anche di prendersi un rosso. Nella ripresa l'andazzo non cambia, ad eccezione degli ultimi 20' di "non gioco".

Bruno FERNANDES, 4.5 - Nervoso, impreciso e a tratti quasi svogliato. Avrebbe la palla dell'1-0 ma la spedisce in curva, prima di spegnersi definitivamente. (dal 60' Edinson CAVANI, 5 - Riesce a non segnare ad un metro dalla porta completamente sguarnita, centrando una traversa rumorosissima nel surreale silenzio dell'Old Trafford.)

Mason GREENWOOD, 5.5 - Lento e prevedibile, ad eccezione di un buon sinistro dal limite. Solksjaer lo sostituisce nell'intervallo (dal 46' Paul POGBA, 4 - Nella notte buia di Old Trafford, chiamato a ribaltare la sfida, in 15' riesce solo a farsi espellere e a far uscire in barella il povero Keita. Serata da dimenticare in fretta)

Marcus RASHFORD, 5 - Qualche buona accelerazione nel primo tempo e poco altro. Ci si attende di più da uno come lui. (dal 60' Diogo DALOT, 6 - Entra a gara ormai conclusa, per pressare l'irrisorio giropalla dei Reds).

Cristiano RONALDO, 5 - Sfortunato in fase realizzativa, dove vede annullarsi un gol per un fuorigioco millimetrico, fortunato sotto l'aspetto dei cartellini, quando Taylor lo grazia da un rosso che sarebbe stato sacrosanto. Mezzo voto in meno per il gesto che un giocatore della sua esperienza non può permettersi.

All. Ole Gunnar SOLKSJAER, 4 - Molto probabilmente alla sua ultima panchina ad Old Trafford, non azzecca mezza scelta in tutto il match. Squadra disorganizzata e confusionaria che, evidentemente, non lo segue più da tempo.

Le pagelle del Liverpool

ALISSON Becker, 6.5 - Si fa trovare pronto sui pochi palloni che arrivano dalle sue parti, con un paio di buoni interventi nel primo tempo.

Trent ALEXANDER-ARNOLD, 7 - Spinge come un forsennato sul suo out di competenza, creando un asse ingestibile con Salah da quelle parti. Trova anche un assist per Jota, in mezzo a tantissime giocate di qualità.

Virgil VAN DIJK, 6.5 - Prende in consegna Ronaldo e lo estromette anzitempo dalla sfida. Prezioso con alcune delle sue provvidenziali chiusure e con la sua leadership in campo.

Ibrahima KONATE, 6.5 - Anche lui regge l'urto di Rashford e Cavani. Si sarebbe perso Ronaldo in occasione dell'1-5, ma la bandierina del guardalinee lo grazia.

Andrew ROBERTSON, 6.5 - Gran partita. Lucido in fase difensiva con un paio di salvataggi su Ronaldo e prezioso in fase d'impostazione, con le sue aperture sull'out mancino.

Jordan HENDERSON, 6 - Si vede poco ma svolge in ogni caso il suo compito con precisione ed efficienza. Grande aiuto in fase difensiva.

Naby KEITA, 7.5 - Onnipresente. Freddo in occasione del gol che sblocca la sfida, furbo nell'azione del 2-0. Sempre nel vivo dell'azione con la propria fisicità, il solito dinamismo ed una classe troppo spesso sottovalutata. (DAL 60' Oxlade CHAMBERLAIN, 6 - Un tiro da fuori e poco altro. Entra a partita ormai conclusa.)

James MILNER, 6 - Esce subito per un problema muscolare, garantendo il solito equilibrio nei primi 25'. (dal 26' Curtis JONES, 6.5 - Notevole impatto sul match del ragazzino inglese che imbuca e fraseggia con grande qualità ed accompagna il tutto con tanta corsa ed applicazione in fase difensiva. Promosso)

Diogo JOTA, 7.5 - Un gol ed un assist per il portoghese, bravo a chiudere sul secondo palo sulle incursioni di Salah e Arnold. Riesce nella complicata impresa di non far rimpiangere Manè.

Mohamed SALAH, 8.5 - L'egiziano è un fuoriclasse. Letale nell'attaccare la profondità e emozionante nel gioco nello stretto. Sigla tre gol allo "Stadio dei Sogni" e trascina il suo Liverpool ad un risultato storico. Faraone.

Roberto FIRMINO, 6.5 - Il meno appariscente dei tre tenori del Liverpool. Match di grande abnegazione, si fa trovare sempre ben posizionato. (dal 78' Sadio MANE, SV)

ALL. Jurgen KLOPP, 8 - Il suo Liverpool sembra essere tornato quello dei tempi d'oro. Pressing, geometrie, intensità e qualità. Questa squadra non deve aver paura di nessuno in Inghilterra come in Europa.

