Liverpool-Chelsea, match valido per la terza giornata di Premier League, si è concluso col punteggio di 1-1

Ad Anfield i treni di Liverpool e Chelsea frenano in una partita decisa da due episodi. In mezzo, tanto pressing del Liverpool e tanta corsa del Chelsea: al 22’ Havertz incorna sul primo palo il gol del vantaggio, ma nei minuti di recupero la situazione precipita per gli uomini di Tuchel. Reece James salva sulla linea aiutandosi col braccio: per Taylor è rigore ed espulsione. Dal dischetto Momo Salah non fallisce.

Nel secondo tempo, le dinamiche del primo tempo si estremizzano per via dell’inferiorità numerica dei Blues: giro-palla asfissiante dei Reds a ridosso dell’area avversaria, pur senza pungere. La squadra di Tuchel respira quando può, soprattutto sfruttando gli allunghi di Lukaku. Il Chelsea continua a serrare la morsa difensiva fino alla fine del match, esaurendo la spinta dei Reds poco a poco.

I Blues sopravvivono così a un pomeriggio di agonia, il Liverpool invece si rammarica per aver perso la piazza della capolista a punteggio pieno.

Liverpool goalkeeper Alisson Becker dives for the ball, Liverpool v Chelsea, Premier League, Anfield, Liverpool, August 28, 2021 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-CHELSEA 1-1

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson (86’ Tsimikas); Elliott, Henderson (73’ Thiago), Fabinho; Salah, Firmino (43’ Jota), Mané. All. Klopp.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho (87’ Chalobah), Kanté (45’ Kovacic), Alonso; Mount, Havertz (45’ Thiago Silva); Lukaku. All. Tuchel.

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 22’ Havertz (C) 45+4’ rig. Salah (L)

Assist: James (C)

Ammoniti: Rudiger (C), Mendy (C)

Espulsi: James (C)

La cronaca in 10 momenti chiave

5’ - ELLIOTT SFIORA IL PALO! Conclusione da fermo appena fuori dall'area blues, Mendy non ci sarebbe arrivato!

10’ - HENDERSON PASTICCIA SOTTO PORTA! Tracciante perfetto di Alexander-Arnold, che pesca la corsa di Henderson verso l'area di rigore. A pochi passi dalla porta, il centrocampista inglese sbaglia completamente il tiro al volo. Palla che rotola lentamente sul fondo.

22’ - GOL! HAVERTZ MANDA IN VANTAGGIO IL CHELSEA, 1-0! Corner perfetto di Reece James, Havertz anticipa tutti sul primo palo e impatta di testa: la parabola alta scavalca Alisson.

36’ - MOUNT NON TROVA LO SPECCHIO DELLA PORTA! Lukaku è un treno: una spallata fa perdere l'equilibrio a Matip in marcatura: l'ex-Inter allora corre in avanti e serve a lato per Mount, che supera Alexander-Arnold in velocità e tenta un diagonale che non trova lo specchio di porta.

45+1’ - IN AREA DEI BLUES SUCCEDE DI TUTTO, OCCHIO AL VAR! Matip, dopo aver mancato il pallone clamorosamente, stampa il secondo colpo di testa sulla traversa. Mane' cerca di ribattere in rete il pallone ma trova l'opposizione sulla linea di Reece James, che però si aiuta col braccio! Il VAR richiama Taylor....

45+2’ - RIGORE PER IL LIVERPOOL! Tocco col braccio di James, nel tentativo disperato di salvataggio.

45+2’ - ESPULSIONE PER REECE JAMES! Il regolamento non ammette sconti in questo caso.

45+4’ - GOL! SALAH PAREGGIA DAL DISCHETTO! Spiazzato Mendy, pareggio meritato dei Reds e nervosismo in campo!

52’ - DIOGO JOTA VOLA! Salah lo pesca con un cross d'esterno, lui svetta sopra Rudiger: il colpo di testa termina di poco alto sopra la traversa.

85’ - ALISSON CHIUDE LA PORTA A KOVACIC! Scambio in velocità con Lukaku, il croato conclude sul corpo del portiere brasiliano.

Il momento social

MVP

Harvey ELLIOTT: dopo una routine estiva promettente, strega l’Anfield per tecnica, letture ed esplosività. Ha 18 anni, ma potrebbe essere l’arma in più per Klopp questa stagione.

Promosso

N’Golo KANTE’: il solito timing sublime, capace di innescare contropiedi insidiosi e ridipingere scenari favorevoli per i suoi. All'intervallo viene sacrificato da Tuchle, costretto a ricalibrare la sua squadra.

Bocciato

Sadio MANE': propizia il rigore e la conseguente espulsione di James, ma il resto della sua performance lascia a desiderare. Impreciso e inconcludente, non aggiunge dinamicità al reparto offensivo del Liverpool, che nel secondo tempo si siede sugli allori.

