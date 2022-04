Un weekend potenzialmente decisivo per la lotta al titolo in Premier League, perché il City ospitava il modesto Watford e il Liverpool, seppur contro un Everton in difficoltà, aveva il derby. Per giunta da giocare a vittoria acquisita della squadra di Guardiola. Ed è stata una partita tosta, tostissima, per la squadra di Jurgen Klopp. Ma ne è venuta a capo, nonostante tutto, grazie a un 2-0 firmato da un colpo di testa di Andy Robertson, prima del “solito” gol di Origi nel finale. Una partita sofferta, in cui l’organizzazione difensiva e l’intensità dell’Everton nel primo tempo hanno tenuto i Reds lontani dalla porta di Pickford. Nella ripresa però un lampo, con il sigillo appunto del terzino scozzese, che ha permesso al Liverpool di tenere vivissima la bella lotta in testa al campionato inglese. I Reds con questi 3 punti salgono a quota 79, tornando così a -1 dal City. Il tutto con 5 giornate ancora da disputarsi e 15 punti in palio.

Chelsea-West Ham 1-0 (90’ Pulisic)

Nel pomeriggio un altro risultato importante era arrivato da Stamford Bridge, dove il Chelsea doveva rispondere alle insidie rilanciate dall’Arsenal in settimana. I Blues non brillano col West Ham, ma alla fine anche loro trovano il modo di vincerla. E questo nonostante un brutto rigore di Jorginho, che a 10 dalla fine non incanta Fabianski dal dischetto e col solito rigore fintato finisce in questo caso col fare una figuraccia. Nel recupero però Pulisic leva le castagne dal fuoco di Tuchel, che consolida così il terzo posto: 65 punti, a +5 e con una partita da recuperare rispetto ai 60 punti dell’Arsenal quarto. La Champions League pare ormai cosa fatta.

