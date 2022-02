Il Liverpool mantiene le distanze dal Manchester City (-9 con una partita in meno) e tiene ancora in discussione questa Premier League. Partita dai ritmi alti e la squadra di Klopp prende in mano le redini del gioco intorno alla mezz’ora. Da un corner di Alexander-Arnold, Van Dijk sale in cielo e schiaccia verso la porta: Schmeichel si oppone, ma sulla respinta Diogo Jota non perdona.

Diogo Jota, doppietta in Liverpool-Leicester Credit Foto Getty Images

I Reds continuano ad attaccare e a mezz'ora dalla fine si rivede ad Anfield Salah, dopo l'esperienza in Coppa d'Africa. Per l'egiziano due grandi occasioni tra cui un favoloso sinistro a giro finito sull'incrocio dei pali. A chiudere la sfida è Diogo Jota, in una serata particolarmente ispirata. Il Liverpool si avvicina alla sfida contro l'Inter in ottima forma.

Il Tabellino

LIVERPOOL-LEICESTER 2-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Jones (59’Elliott); Diogo Jota, Firmino (60’Salah), Luis Diaz (90'Minamino).

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Justin, Amartey, Ndidi, Thomas; Dewsbury-Hall, Soumaré (61’Tielemans); Lookman (79’Barnes), Maddison, Albrighton; Daka (61’Iheanacho).

GOL: 34’ Diogo Jota, 87' Diogo Jota

ASSIST: Matip

Classifiche e risultati

La cronaca in 8 momenti chiave

7’- MADDISON! Sbuca in area di rigore e cerca di sorprendere ALISSON sul primo palo. Parata di istinto del brasiliano.

34’- DIOGO JOTA! 1-0 LIVERPOOL! Azione da corner, VAN DIJK schiaccia in terzo tempo trovando la risposta di SCHMEICHEL, sulla respinta JOTA è un rapace e mette dentro.

45’- ANCORA FIRMINO! Dialogo con JOTA e sinistro secco ravvicinato. Risponde SCHMEICHEL.

48’- JOTA! Solo un grande SCHMEICHEL gli nega la doppietta. Tiro verso il secondo palo da buona posizione del portoghese.

75’- SALAH si fa ipnotizzare da SCHMEICHEL! Si presenta davanti al portiere l'egiziano per poi cercare il tocco morbido a scavalcare Schmeichel che riesce a toccare il pallone con la mano destra.

78’- INCROCIO DEI PALI DI SALAH! Tiro a giro magnifico che cade all'incrocio, nel proseguo di azione è LUIS DIAZ a scaldare i guanti di SCHMEICHEL.

82'- LUIS DIAZ! Sfiora il gol all'esordio con un destro incrociato da buona posizione. Si salva ancora SCHMEICHEL.

87'- LA CHIUDE DIOGO JOTA! 2-0! Assist di MATIP con l'esterno a spalancare la porta a Jota che è rapido a concludere di potenza, SCHMEICHEL tocca ma non può nulla.

Il Migliore

Diogo JOTA: protagoista di serata con una doppietta da vero attaccante d'area di rigore. Il giocatore, forse, più in forma del Liverpool al momento.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL 0-1

Gabriel lancia l'Arsenal Credit Foto Imago

Wolverhampton (3-4-3): Jose Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Dendoncker, Neves, Marcal; Trincao, Jimenez, Podence. All.: Bruno Lage.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Soares, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. All.: Mikel Arteta.

GOL: 25' Gabriel

ASSIST: Lacazette

ESPULSO: Martinelli

L'Arsenal vola sul campo dei Wolves nonostante un finale sofferto in 10 uomini. Il vantaggio a metà primo tempo con Gabriel, ma gli ultimi venti minuti sono di pura sofferenza dopo il secondo giallo a Martinelli. Migliore in campo il portiere Ramsdale. I Gunners agganciano lo United al quinto posto e si portano ad un solo punto dalla zona Champions.

