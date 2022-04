Forse mai come quest'anno il divario tecnico tra Liverpool e Manchester United era stato tanto ampio e marcato. Una distanza siderale confermata dai Reds anche nella gara di stasera, in un match praticamente mai senza storia dal primo all'ultimo minuto.

Per i ragazzi di Klopp la gara si mette sui binari giusti già al 5', con Salah che pesca nell'area piccola Luis Diaz: il colombiano non può sbagliare e fulmina De Gea. A scrivere subito la parola fine ad una partita segnata anche dal commovente applauso di Anfield per Cristiano Ronaldo, assente a causa della scomparsa alla nascita di uno dei suoi gemelli, ci pensa ancora una volta Salah. L'egiziano, a secco di gol da 6 partite e di gol su azione da ben 11, ritrova il sorriso spedendo in porta un assist visionario di Mané.

Luis Diaz esulta dopo il gol in Liverpool-Manchester United - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nella ripresa prova quantomeno a scuotersi con orgoglio la squadra di Rangnick, regalandosi circa 20 minuti di equilibrio complice anche un Liverpool un po' svagato. Ogni speranza di rimonta è però vanificata da Mané, che al 68' raccoglie all'altezza del dischetto del rigore il cioccolatino di Luis Diaz e trafigge per la terza volta De Gea. Nel finale c'è spazio anche per la doppietta di Salah, imbeccato centralmente da Diogo Jota e fortunato a trovare il gol dopo un rimpallo con Wan-Bissaka.

La disperazione di Harry Maguire durante l'esultanza di Mohamed Salah Credit Foto Getty Images

Con questa vittoria i Reds scavalcano momentaneamente in testa il Manchester City, che domani sera riceverà all'Etihad Stadium l'insidioso Brighton: un incrocio tutt'altro che scontato che fa ben sperare i ragazzi di Klopp in ottica titolo. Per lo United, annichilito sul campo e nel morale, ora una sfida da non sbagliare: la gara con l'Arsenal vale una fetta enorme di qualificazione in Champions League.

Il tabellino

Liverpool-Manchester United 4-0

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara (80' Keita); Salah, Mané, Luis Díaz (70' Jota). All.: Klopp

MANCHESTER UNITED (3-4-3): De Gea; Lindelöf, Maguire, Jones (46' Sancho); Dalot, Pogba (10' Lingard), Matic, Wan-Bissaka; Elanga (84' Mejbri), Rashford, Bruno Fernandes. All.: Rangnick

ARBITRO: M. Atkinson

GOL: 5' Luis Diaz, 22', 85' Salah, 68' Mané

AMMONITI: 87' keita, 88' Mejbri, 89' Bruno Fernandes

ESPULSI: -

NOTE: recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

05 - LUIS DIAAAAAAZZZZZZZZZZZZZ!!! E' GIA' VANTAGGIO PER IL LIVERPOOL!!! Grandissima azione in verticale dei Reds: Manè lancia nello spazio Salah, che al centro dell'area trova il tap-in da due passi dell'ex Porto!

07 - Come previsto, applauso di tutto Anfield per Cristiano Ronaldo, assente per un dramma familiare: splendida cornice dello stadio dei Reds, con la Kop che ha intonato a gran voce "You'll Never Walk Alone".

22 - SALAAAAAHHH! SALAAAAHHH! MA COME GIOCA IL LIVERPOOL! Matip muove la sfera, Manè spalle alla porta si inventa una palla di prima spettacolare a scavalcare la difesa e Salah col piattone sinistro buca ancora De Gea!

68 - MANEEEEEE!! MANEEEEEE!! 3-0, ALTRA AZIONE PERFETTA E MATCH CHIUSO!! Manovra straordinaria del Liverpool di Klopp, che appena premuto iul piede sull'acceleratore chiude i giochi: Diaz tocca dalla sinistra per il senegalese che, dal dischetto, batte ancora De Gea col sinistro!

85 - SALAAAAAAAAHHHH!! E SONO 4!!! Doppietta da sogno per l'egiziano dopo un lungo digiuno: sbaglia il neo entrato Mejbri, Diogo Jota soffia il pallone al tunisino e trova al centro Salah, che complice una deviazione di Wan-Bissaka riesce a battere di rimpallo De Gea!

MVP

Il migliore - MANE': da pelle d'oca l'assist con cui regala a Salah la gioia del gol dopo 6 gare a secco. Ha cambiato ruolo con l'arrivo di Diaz, ma non sembra essersene accorto nessuno, lui in primis: giocatore fenomenale, sempre in grado di fare la differenza.

Il peggiore - DALOT: impresentabile a questi livelli su entrambe le metà campo, chiunque gli passi vicino lo svernicia inesorabilmente. Rangnick lo aveva convinto a restare, a posteriori per il Manchester sarebbe meglio se non ci fosse nessuno dei due.

